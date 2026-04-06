Robbie Williams anuncia show no Brasil, 20 anos depois de sua única apresentação no país

Duas décadas depois de seu primeiro show no País, Robbie Williams voltará ao Brasil em 2026. O cantor confirmou nesta segunda-feira, 6, uma apresentação única no Allianz Parque, em São Paulo, em 13 de outubro. A parada na capital paulista na Arena do Palmeiras faz parte da turnê Britpop, iniciada em maio do ano passado.

A venda de ingressos começará na quinta-feira, 9, às 12 horas (horário de Brasília), pelo site da Ingresse.

As entradas custarão entre R$ 195 (meia-entrada Cadeira Superior) e R$ 690 (Pista Premium inteira), mais a taxa de conveniência.

O show em São Paulo acontecerá quase um ano após o artista revelar aos fãs que sofre da síndrome de Tourette. À época, Williams afirmou ter medo de se apresentar ao vivo.

"Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: 'Você deve estar animado com a nova turnê'. Não exatamente. Estou apavorado", contou ele ao podcast I'm ADHD! No You're Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir.

Williams passou pelo Brasil uma única vez em toda a sua carreira musical, em 2006, quando se apresentou no Rio de Janeiro. A turnê Britpop serve como divulgação do disco homônimo, lançado em janeiro de 2026.

O cantor teve grande destaque em 2025. Além de cantar a música tema da Copa do Mundo de Clubes, Williams lançou Better Man, cinebiografia em que ele foi representado como um macaco, refletindo seus sentimentos ao lidar com a fama.

Apesar da baixa bilheteria de pouco mais de 22 milhões de dólares (frente a um orçamento de 110 milhões de dólares), Better Man conquistou a crítica, recebendo aprovação de 89% dos críticos, segundo o agregador Rotten Tomatoes.

Britpop está disponível em duas versões, comum e deluxe, nas plataformas de streaming de música. Better Man está disponível no Prime Vídeo.

Robbie Williams em São Paulo

- Data: 13 de outubro - Abertura dos portões: 17h - Horário do show: 21h - Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP - Venda de ingressos: 9 de abril, às 12h, no Ingresse.com, e na bilheteria do Allianz Parque - Ingressos: de R$ 195 (meia-entrada Cadeira Superior) e R$ 690 (Pista Premium inteira)