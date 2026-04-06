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Robbie Williams anuncia show no Brasil, 20 anos depois de sua única apresentação no país

Williams passou pelo Brasil uma única vez em toda a sua carreira musical, em 2006, quando se apresentou no Rio de Janeiro.

Estadão Conteúdo
fonte

Robbie Williams (Instagram @robbiewilliams)

Duas décadas depois de seu primeiro show no País, Robbie Williams voltará ao Brasil em 2026. O cantor confirmou nesta segunda-feira, 6, uma apresentação única no Allianz Parque, em São Paulo, em 13 de outubro. A parada na capital paulista na Arena do Palmeiras faz parte da turnê Britpop, iniciada em maio do ano passado.

A venda de ingressos começará na quinta-feira, 9, às 12 horas (horário de Brasília), pelo site da Ingresse.

As entradas custarão entre R$ 195 (meia-entrada Cadeira Superior) e R$ 690 (Pista Premium inteira), mais a taxa de conveniência.

O show em São Paulo acontecerá quase um ano após o artista revelar aos fãs que sofre da síndrome de Tourette. À época, Williams afirmou ter medo de se apresentar ao vivo.

"Tenho uma relação muito complicada com turnês e apresentações ao vivo. As pessoas dizem: 'Você deve estar animado com a nova turnê'. Não exatamente. Estou apavorado", contou ele ao podcast I'm ADHD! No You're Not, apresentado por Paul Whitehouse e Mine Conkbayir.

Williams passou pelo Brasil uma única vez em toda a sua carreira musical, em 2006, quando se apresentou no Rio de Janeiro. A turnê Britpop serve como divulgação do disco homônimo, lançado em janeiro de 2026.

O cantor teve grande destaque em 2025. Além de cantar a música tema da Copa do Mundo de Clubes, Williams lançou Better Man, cinebiografia em que ele foi representado como um macaco, refletindo seus sentimentos ao lidar com a fama.

Apesar da baixa bilheteria de pouco mais de 22 milhões de dólares (frente a um orçamento de 110 milhões de dólares), Better Man conquistou a crítica, recebendo aprovação de 89% dos críticos, segundo o agregador Rotten Tomatoes.

Britpop está disponível em duas versões, comum e deluxe, nas plataformas de streaming de música. Better Man está disponível no Prime Vídeo.

Robbie Williams em São Paulo

- Data: 13 de outubro - Abertura dos portões: 17h - Horário do show: 21h - Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP - Venda de ingressos: 9 de abril, às 12h, no Ingresse.com, e na bilheteria do Allianz Parque - Ingressos: de R$ 195 (meia-entrada Cadeira Superior) e R$ 690 (Pista Premium inteira)

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