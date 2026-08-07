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'Rivalidade Ardente' divulga atores que viverão novo casal; saiba quem são

Justice Smith e Charlie Gillespie entraram para o elenco da original HBO Max

Estadão Conteúdo
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'Rivalidade Ardente' divulga atores que viverão novo casal (Divulgação)

Após o enorme sucesso da primeira temporada de Rivalidade Ardente (Heated Rivalry), a série de romance no hóquei retorna para mais uma leva de episódios. Segundo o Deadline, Justice Smith e Charlie Gillespie entram para o elenco da original HBO Max.

Os atores darão vida Harris Drover e Troy Barrett, protagonistas do quinto volume da série Game Changers, Role Model, de Rachel Reid. A nova temporada da série tem previsão de lançamento para 2027.

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A 1ª temporada da série adaptou o segundo livro do universo de Reid, que deu nome à adaptação. Como casal central, Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) viveram um romance proibido ao serem rivais dentro do rinque.

Também na 1ª temporada, o público conheceu o casal Scott (François Arnaud) e Kip (Robbie G.K.), protagonistas de Virada de Jogo, primeira obra da série.

Conheça Justice Smith e Charlie Gillespie

Americano, Justice Smith é formado na Orange County School of the Arts. Aos 31 anos, o ator já integrou o elenco de produções como Jurassic World: Reino Ameaçado, Pokémon: Detetive Pikachu e Por Lugares Incríveis.

Já Charlie Gillespie, canadense, é bastante conhecido por seu papel na série Julie and the Phantoms, além de ter estado no filme Dezesseis Facadas.

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