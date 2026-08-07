Esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, sensualiza e aparece molhada usando biquíni vermelho; confira!

Antonela Roccuzzo, esposa do jogador Lionel Messi, movimentou as redes sociais ao compartilhar momentos de lazer e descanso nos Estados Unidos, durante o verão do hemisfério norte, em fotos que destacam sua boa forma em um biquíni vermelho.

A influenciadora digital publicou um álbum de fotos em suas redes, mostrando a rotina de descanso e a vida tranquila que leva ao lado do craque argentino e dos filhos. As imagens repercutiram entre os seguidores.

A sequência de imagens revelou cenas das breves férias da família após a Copa do Mundo, com registros de passeios e momentos de diversão. Entre as fotos que mais chamaram atenção, Antonela aparece relaxando em uma espreguiçadeira flutuante dentro de uma piscina.

Nesta foto específica, a esposa de Messi utilizava um biquíni vermelho que destacou sua boa forma física, gerando muitos comentários positivos na web:

A influenciadora, de 38 anos, costuma compartilhar detalhes de sua vida pessoal nas redes sociais. Entre os registros, estão momentos ao lado de Messi e dos três filhos do casal.

O novo álbum de fotos reforça a fase de tranquilidade vivida pela família. Este período de calmaria acontece após anos marcados por grandes conquistas no futebol e pela intensa exposição pública devido à carreira do jogador.

Casados desde 2017, Antonela e Messi estão juntos há quase duas décadas. A relação entre os dois teve início ainda na juventude, antes mesmo de o argentino se consolidar como um dos maiores nomes da história do esporte.