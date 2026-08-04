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251 cães são encontrados em propriedade de atriz de 'O Exorcista' após reclamações de vizinhos

Apesar da quantidade de animais no local ter gerado preocupação, as autoridades afirmaram que, durante a inspeção, não foram identificados sinais de maus-tratos

Estadão Conteúdo
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Linda Blair ficou conhecida por interpretar a protagonista de "O Exorcista" (Reprodução | Instagram @thereallindablair)

A propriedade da atriz Linda Blair, conhecida mundialmente pelo papel de Regan MacNeil no clássico de terror O Exorcista (1973), foi alvo de uma inspeção de autoridades da Califórnia após reclamações de vizinhos sobre a quantidade de animais mantidos no local. Durante a operação, realizada na sede da organização de resgate animal criada pela artista, foram encontrados 251 cães.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, cerca de 70 agentes de diferentes órgãos participaram da ação, incluindo representantes do Departamento de Controle e Cuidados com Animais do Condado de Los Angeles e do Departamento de Planejamento Regional. A vistoria teve como objetivo verificar as condições do abrigo, a segurança da propriedade e o cumprimento das normas exigidas para o funcionamento do espaço.

Linda Blair fundou em 2003 a WorldHeart Foundation, organização dedicada ao resgate e proteção de animais abandonados. O abrigo funciona em uma propriedade de aproximadamente 2,5 acres, localizada em Acton, na Califórnia, e segue a política de não realizar eutanásia nos animais acolhidos.

De acordo com o TMZ, as autoridades informaram que as licenças necessárias para a operação do local estavam vencidas desde 2023. A autorização anterior permitia a presença de até 60 animais, número bem abaixo dos 251 cães encontrados durante a inspeção.

Ainda segundo o veículo, o Departamento de Planejamento Regional afirmou que tentou contato com Linda Blair em 24 ocasiões ao longo de três anos para tratar de possíveis violações de normas e verificar o bem-estar dos animais, mas não teria recebido resposta.

Autoridades não encontraram cães feridos ou doentes

Apesar da quantidade de animais no local ter gerado preocupação, as autoridades afirmaram que, durante a inspeção, não foram identificados sinais de maus-tratos. Segundo informações divulgadas pelo TMZ, nenhum cão apresentava sinais aparentes de doença ou ferimentos e não houve necessidade de remoção ou apreensão dos animais.

Em comunicado obtido pela revista People, o Departamento de Controle e Cuidados com Animais do Condado de Los Angeles explicou que a operação tinha como objetivo avaliar as condições do espaço.

"O objetivo é inspecionar esta propriedade em busca de edifícios e estruturas associadas a um canil que, segundo relatos, abriga mais de 100 cães", afirmou o departamento.

O órgão também destacou que a prioridade era analisar "os cuidados com os animais, as condições de segurança e o bem-estar geral dos cães alojados na propriedade".

Atriz diz que situação envolve burocracia

Após a repercussão do caso, Linda Blair se pronunciou nas redes sociais e afirmou que os animais estavam bem. A atriz classificou a visita das autoridades como uma questão relacionada principalmente à documentação necessária para regularizar o funcionamento do abrigo.

Em uma publicação no Instagram, ela afirmou que havia "alguns documentos para preencher" e explicou que já vinha tentando encontrar um novo espaço para ampliar o trabalho da organização.

A artista também declarou que prefere olhar para frente e continuar dedicada ao resgate animal.

"Prefiro seguir em frente. E sempre digo que uma boa e velha carta de contato sempre funciona. Cuidem-se, protejam vidas, apoiem o resgate de animais, porque todos nós lutamos para salvar vidas", escreveu.

Reclamações de vizinhos motivaram investigação

Segundo o TMZ, moradores da região relataram preocupação com a quantidade de cães mantidos na propriedade e afirmaram ouvir frequentemente latidos, choros e uivos vindos do local.

O caso também trouxe relatos de pessoas próximas à organização. Uma ex-funcionária e amiga de longa data da atriz afirmou ao veículo que Linda teria dificuldade em recusar animais que precisavam de ajuda, o que teria contribuído para o aumento da quantidade de cães no abrigo.

Apesar das críticas, a ex-colaboradora defendeu que a intenção da atriz nunca foi negligenciar os animais e afirmou que eles recebiam alimentação, abrigo e cuidados diários.

Agora, enquanto as autoridades continuam avaliando a situação da propriedade, a atriz segue afirmando que o objetivo principal continua sendo oferecer proteção aos animais resgatados pela sua organização.

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