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Fernando Gogó de Ouro celebra 80 anos em escola de samba ao lado dos filhos

O Império de Samba Quem São Eles celebra os 80 anos de Fernando Gogó de Ouro, conhecido como Embaixador do Samba Paraense, neste sábado, 8 de agosto, a partir das 14h

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Aos 80 anos, Fernando Gogó de Ouro possui uma história marcante na música e é pai do jornalista Bad Boy (Foto: O Liberal)

O Império de Samba Quem São Eles celebra os 80 anos de Fernando Gogó de Ouro, conhecido como Embaixador do Samba Paraense, neste sábado, 8 de agosto, a partir das 14h. A homenagem ocorre na sede da agremiação, em Belém, e contará com roda de samba e feijoada gratuita, além de marcar a pré-abertura do local.

O evento gratuito é aberto a familiares, amigos, sambistas e admiradores, além de integrantes de diversas agremiações. A programação festiva inclui uma grande roda de samba, feijoada sem custo e comercialização de bebidas. Esta celebração também servirá como pré-abertura da sede da tradicional escola de samba.

Início e Ascensão no Samba

Aos 80 anos, Fernando Gogó de Ouro possui uma história marcante na música, no carnaval e na cultura popular. Seu envolvimento com o samba teve início em 1969, após vencer o concurso de Melhor Cantor dos Bairros de Belém, promovido no auditório da Rádio Marajoara.

Conforme relata Gogó de Ouro, Mário Cuia, um dos jurados na época, questionou-o sobre cantar samba. A resposta afirmativa foi crucial para os rumos de sua carreira artística. “Ele perguntou se eu cantava samba. Eu disse que sim, cantei e, daí em diante, me dediquei ao samba. Faz parte da minha vida até hoje”, recorda Fernando.

Parcerias e Grupos Musicais

Ao longo de sua trajetória, Gogó de Ouro cantou no Clube do Garoto e atuou com importantes nomes da música paraense. Ele integrou a banda de Pinduca e se apresentou com Sayonara, Orlando Pereira, Verbeno Costa, Orquestra Lira de Ouro e Ely Farias.

Sua participação se estendeu por diversos grupos ligados ao samba, entre eles:

  • Pororoca Roda Viva
  • Quintal do Céu
  • Alfabeto do Samba
  • Batuque Brasileiro
  • Raízes da Terra
  • Azes do Samba

Vida Dedicada ao Carnaval e às Escolas de Samba

A ligação de Fernando Gogó de Ouro com o carnaval de Belém é profunda, passando por diversas agremiações. Como intérprete, ele defendeu escolas como:

  • Quem São Eles
  • Rancho Não Posso Me Amofiná
  • Arco-Íris
  • Embaixada de Samba
  • Piratas da Batucada
  • Mocidade Olariense
  • Deixa Falar
  • Grande Família
  • Nova Mangueira
  • Vila Farah
  • Xodó da Nega
  • Mocidade Unida de Nazaré

Além da função de intérprete, Gogó de Ouro também compôs sambas-enredo e ocupou diferentes cargos dentro das escolas de samba, chegando até a presidência de uma agremiação. Sua caminhada lhe rendeu títulos e o reconhecimento como benemérito em diversas escolas.

Na música, o artista também foi premiado em festivais, recebendo distinções de melhor música e melhor intérprete. Entre suas lembranças, Gogó de Ouro destaca a conquista da plaqueta de cantor Hors Concours.

Carreira Profissional no Museu Goeldi

Paralelamente à carreira artística, Fernando Gogó de Ouro construiu uma trajetória profissional no Museu Paraense Emílio Goeldi. Ele atuou como servidor público federal e, atualmente, é aposentado da instituição. Seu trabalho foi reconhecido, recebendo a distinção de servidor padrão e tendo uma árvore plantada no Parque Zoobotânico em sua homenagem.

Gratidão e a Importância da Comunidade

Aos 80 anos, ele expressa que a celebração é, acima de tudo, um momento de gratidão. “Minha vida foi feita de luta, muito trabalho e dedicação à cultura paraense. Sou um homem feliz. Tenho uma família que sempre apoiou minhas decisões e Deus me deu o dom de cantar. Só tenho que ser grato ao povo da minha terra”, afirma Gogó de Ouro.

Para a comemoração, o sambista ressalta o caráter coletivo da festa. Ele explica que, após décadas de música e carnaval, construiu tantos amigos que seria inviável fazer convites individuais. “São muitos amigos do samba, não dá para citar todos. Aniversário de sambista não tem convite individual, mas vai ter muito samba, isso vai”, brinca Fernando.

Fernando também manifesta gratidão à família, aos amigos, à diretoria, integrantes e simpatizantes do Quem São Eles e à imprensa paraense, que acompanhou e divulgou seu trabalho ao longo da carreira.

Reconhecimento da Escola e Legado Cultural

O presidente do Império de Samba Quem São Eles, Luiz Omar Pinheiro, considera que celebrar os 80 anos do sambista na sede da escola representa um reconhecimento a uma geração fundamental para o carnaval do Pará. “Celebrar os 80 anos do Fernando Gogó de Ouro é homenagear uma parte importante da história do samba paraense. Ele representa uma geração que ajudou a fortalecer o nosso carnaval e mantém uma relação de carinho e pertencimento com o Quem São Eles. Para nós, é uma honra abrir as portas da nossa sede para reunir sambistas, amigos e toda a comunidade nessa grande celebração”, destaca Luiz Omar Pinheiro.

Fundado em 1946, o Império de Samba Quem São Eles é uma das agremiações carnavalescas mais tradicionais de Belém. A comemoração dos 80 anos de Fernando Gogó de Ouro reforça a valorização da memória e daqueles que dedicaram suas vidas à construção e preservação do samba e do carnaval paraense.

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Fernando Gogó de Ouro

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