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Larissa Manoela rompe com contrato vitalício feito pelos pais e vence batalha na justiça

Os pais da atriz assinaram um contrato permanente com uma gravadora quando ela tinha apenas 11 anos

Victoria Rodrigues
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A atriz anunciou o rompimento com os pais em agosto de 2023. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A atriz e cantora Larissa Manoela conseguiu vencer uma batalha judicial que envolvia a gravadora em que ela possuía vínculos durante a infância, a Deck Produções Artísticas. A decisão divulgada nesta sexta-feira (7), pela colunista Fábia Oliveira, do Portal Metrópoles, permitiu que a artista rescindisse um contrato vitalício firmado e assinado pelos seus paisSilvana Taques e Gilberto Elias, quando era uma criança de 11 anos.

Os desembargadores também realizaram um ajuste no documento para confirmar que todos os fonogramas e videofonogramas produzidos pela artista ao longo de todos esses anos pertencem a ela e não aos pais. O recurso apresentado pela gravadora em fevereiro de 2026 foi analisado pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que optou por manter a sentença favorável à Larissa Manoela.

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Quando o contrato foi assinado?

O contrato que beneficiava os pais da atriz Larissa Manoela foi firmado em 2012, quando a cantora era apenas uma criança e já interpretava a personagem Maria Joaquina na novela Carrossel, exibida pelo SBT entre os anos de 2012 e 2013. Após diversas polêmicas que envolveram a questão financeira de Larissa, ela recorreu à Justiça para colocar um ponto final no contrato acordado há quase 15 anos.

Por fim, o juiz do caso, Mário Cunha Olinto Filho, além de ter determinado o fim do contrato, também reconheceu a autonomia da a​rtista, que já tem 25 anos, para tomar decisões relacionadas à própria carreira. A decisão judicial ainda informou que a empresa terá que fornecer todas as senhas e logins das plataformas digitais da artista, pois, em caso de descumprimento, a gravadora pode sofrer multas que variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em O Liberal)

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