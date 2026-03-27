Larissa Manoela fala sobre endometriose e revela medo de não engravidar

A atriz Larissa Manoela abriu o coração ao falar sobre a convivência com a endometriose, diagnosticada há cerca de seis anos. Durante a campanha Março Amarelo, dedicada à conscientização sobre a condição, ela compartilhou os impactos físicos e emocionais da doença.

Um dos pontos mais delicados, segundo a artista, foi o medo relacionado à maternidade. Ao receber o diagnóstico, Larissa relembra ter ficado assustada com as possíveis consequências no futuro. "Meu maior sonho é ser mãe", afirmou. A atriz também já comentou em outras ocasiões sobre o desejo de ser mãe e revelou que passou a conviver com a insegurança de não conseguir engravidar.

Sintomas ignorados desde a adolescência

Antes de descobrir a doença, Larissa comentou que conviveu por anos com dores intensas, que acreditava serem comuns ao período menstrual.

As cólicas frequentes chegaram a interferir diretamente em sua rotina, inclusive no trabalho. A percepção de que aquele nível de dor não era normal veio apenas com o diagnóstico.

A atriz destaca que muitas mulheres passam pelo mesmo processo, demorando a buscar ajuda por acreditarem que os sintomas fazem parte do ciclo menstrual.

O que é a endometriose

A endometriose é uma doença que acontece quando um tecido parecido com o que reveste o útero começa a crescer fora do lugar, como nos ovários, trompas ou outras regiões do corpo.

Isso pode causar dores fortes, principalmente durante a menstruação, além de desconfortos constantes e, em alguns casos, dificuldade para engravidar.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que:

- Entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva convivem com a doença;

- No Brasil, cerca de 8 milhões de mulheres são afetadas;

- No mundo, o número ultrapassa 190 milhões.

Tratamento e acompanhamento contínuo

Desde o diagnóstico, Larissa Manoela segue em tratamento com acompanhamento médico regular, realizando consultas semestrais.

Muito comprometida com o sonho de ser mãe, a atriz mantém uma rotina rigorosa de cuidados com a saúde, buscando controlar a doença e preservar sua fertilidade ao longo do tempo.

Até o momento, não houve necessidade de cirurgia. O controle da doença é feito por meio de diferentes abordagens, como:

- Prática de exercícios físicos; - Mudanças na alimentação; - Uso de medicamentos; - Acompanhamento especializado.

A atriz ressalta que cada caso é único e deve ser analisado individualmente.

Uso da visibilidade para conscientizar

Ao tornar sua experiência pública, Larissa busca ampliar o acesso à informação, principalmente entre mulheres mais jovens.

Ela reforça a importância de observar os sinais do corpo e procurar ajuda médica diante de dores persistentes.

"Às vezes a gente acha que é só mais uma dorzinha, mas não é. Precisamos nos ouvir", destacou.