Ringo Starr conta como impressionou John Lennon em gravação de clássico dos Beatles

Ainda que muitos fãs e até seus companheiros de Beatles fizessem piada de sua habilidade musical por causa de suas linhas de bateria simples, Ringo Starr impressionava os colegas nos bastidores. Em entrevista a Dana Carvey e David Spade no podcast Fly on the Wall, o músico falou sobre a reação que recebeu de John Lennon durante as gravações de Come Together.

Segundo Starr, durante as gravações de Abbey Road, lançado em 1969, o Quarteto de Liverpool deixou temporariamente o estúdio que batiza o álbum para uma rápida mudança de ares. Enquanto ainda trabalhavam na composição da faixa, o baterista improvisou sobre os acordes de Lennon.

"John estava sentado no show e tocando o riff inicial de Come Together", contou Starr, que improvisou em seu instrumento o que se tornaria uma de suas linhas mais famosas. "Ele meio que ficou uau", seguiu o músico, imitando a cara de impressionado e o sorriso satisfeito do colega. "Nós nunca tínhamos tocado aquilo. Inventamos na hora."

Ciente das piadas feitas sobre suas supostas limitações musicais, Starr disse ainda ser abençoado com duas coisas: "não toco muitas notas e mantenho um bom tempo".

Quando Carvey sugeriu que o senso rítmico do músico estava na cabeça, ele retrucou. "Não, está aqui", disparou, apontando para o coração.

Além de Come Together, Abbey Road conta ainda com outros grandes clássicos dos Beatles, como Something, Oh! Darling, Here Comes the Sun e Golden Slumbers, além de Octopuss Garden, composta por Starr.