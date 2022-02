Riky Rick, estrela do rap da África do Sul, é encontrado morto aos 34 anos

O rapper Riky Rick, da África do Sul, foi encontrado morto aos 34 anos e deixou mensagem misteriosa no Twitter. A informação foi confirmada pela própria família de Rikhado Muziwendlovu Makhado, nome verdadeiro do músico.

Pouco antes de ser encontrado já sem vida, ele fez uma publicação misteriosa em seu Twitter. “Eu voltarei como um homem mais forte. Essa terra continua sendo minha casa”, escreveu. A causa da morte ainda não foi revelada, mas o cantor passava por crises profundas de depressão.

Riky deixa esposa e dois filho. “Filho, marido, pai, irmão e tio, Riky ‘Ricky’ Makhado, 34 anos, infelizmente morreu nas primeiras horas desta manhã (23 de fevereiro) em Johannesburg. Carinhosamente conhecido como Riky Rick em todo o mundo, ele era profundamente amado por sua família, amigos e toda a indústria do entretenimento”, diz o comunicado emitido pela família do rapper.

“Seu amor pela família, amigos e comunidade é bem conhecido. O cultivo e desenvolvimento de jovens talentos musicais de Riky está bem documentado e será para sempre lembrado”, completou o documento.

Rick começou a fazer sucesso em 2014, quando lançou o single Nafukwa. Entretanto, ele ficou amplamente conhecido após lançar o seu primeiro álbum, intitulado como Family Values.