Rhenan Sanches e Banda Msynck mostram o som paraense no 'Mundo Brega Pará', na Liberal FM
Além de conversaram com o apresentador Markinho Pinheiro, artistas interpretam versões acústicas inéditas de sucessos ao som do violão do produtor musical Andinho Farias
Quem gosta de brega, gênero musical que é a cara do Pará, pode acessar a Rádio Liberal FM e o Canal O Liberal no YouTube, na tarde desta quinta-feira (18) e conferir o programa "Mundo Brega Pará". As atrações de hoje são o cantor Rhenan Sanches e mais Josieal Corrêa e Letícia Talia, da Banda Msynck. Com patrocínio do Ministério do Turismo, o programa tem apresentação de Markinho Pinheiro.
Rhenan Sanches e a Banda Msynck são nomes bem conhecidos do público paraense. Com 20 anos de carreira artística, Rhenan conta que faz música pop paraense, após ter começado no tecnomelody. "O meu repertório é muito variado, toca brega, lambada, carimbó, eu canto tudo da nossa cultura", disse o cantor ao chegar à sede do Grupo Liberal, para participar do "Mundo Brega Pará".
Rhenan Sanches celebra o reconhecimento do brega, ou seja, da música paraense. "É uma alegria muito grande estar aqui no 'Mundo Brega Pará'. É um programa-referência. Este é um momento por que a gente esperava muito com relação à música paraense. Quando eu nasci era época da lambada, com Beto Barbosa estourado no Brasil e no mundo. Depois, veio a geração da Banda Calypso, e hoje a gente está vivendo este momento único, e eu estou muito feliz, é claro", ressaltou Rhenan. "E eu espero que a gente tenha chegado para ficar. A nossa música está pronta para isso, o Brasil entendeu o nosso som, abraçou a nossa música e é daí para o mundo", ressalta Rhenan.
No sangue
Josiel Corrêa adiantou que a Banda Msynck completará 20 anos de estrada em 2026, e para os integrantes da grupo é um prazer participar do "Mundo Brega Pará". "Esse programa enaltece o nosso ritmo, a nossa cultura, e é um prazer estar aqui com essa galera da Rádio Liberal que sempre abraçou a nossa música, a nossa cultura", salientou o cantor e guitarrista da Msynck.
O reconhecimento do brega é saudado por Josiel. "A nossa música é uma música muito boa, mas por muito tempo ela foi discriminada. Na verdade, o pessoal curtia a música, mas tinha vergonha de assumir, principalmente, a palavra brega. Tentaram inventar vários nomes para tentar fugir desse termo 'brega', mas o brega venceu", enfatizou Josiel Corrêa.
Para Letícia Talia, vocalista da Msynck, "é uma honra estar no 'Mundo Brega Pará".Ela conta que cresceu ouvindo brega, e "fazer parte desse programa, desse movimento, está sendo maravilhoso demais". Letícia diz ser "paraense raiz que não abre mão do brega, que está no sangue", acrescenta.
Além de Letícia e Josiel, a Banda Msynk conta com Nick na bateria e Gabriel no contrabaixo. No programa, os artistas interpretam versões acústicas inéditas para sucessos ao som do violão do produtor musical e músico Andinho Farias.
