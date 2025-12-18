Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rhenan Sanches e Banda Msynck mostram o som paraense no 'Mundo Brega Pará', na Liberal FM

Além de conversaram com o apresentador Markinho Pinheiro, artistas interpretam versões acústicas inéditas de sucessos ao som do violão do produtor musical Andinho Farias

Eduardo Rocha
fonte

Andinho Farias, Letícia Talia, Josiel Corrêa, da Banda Msynck, Rhenan Sanches e o apresentador Markinho Pinheiro (Foto: Everaldo Nascimento / O Liberal)

Quem gosta de brega, gênero musical que é a cara do Pará, pode acessar a Rádio Liberal FM e o Canal O Liberal no YouTube, na tarde desta quinta-feira (18) e conferir o programa "Mundo Brega Pará". As atrações de hoje são o cantor Rhenan Sanches e mais Josieal Corrêa e Letícia Talia, da Banda Msynck. Com patrocínio do Ministério do Turismo, o programa tem apresentação de Markinho Pinheiro.

Rhenan Sanches e a Banda Msynck são nomes bem conhecidos do público paraense. Com 20 anos de carreira artística, Rhenan conta que faz música pop paraense, após ter começado no tecnomelody. "O meu repertório é muito variado, toca brega, lambada, carimbó, eu canto tudo da nossa cultura", disse o cantor ao chegar à sede do Grupo Liberal, para participar do "Mundo Brega Pará". 

Rhenan Sanches celebra o reconhecimento do brega, ou seja, da música paraense. "É uma alegria muito grande estar aqui no 'Mundo Brega Pará'. É um programa-referência. Este é um momento por que a gente esperava muito com relação à música paraense. Quando eu nasci era época da lambada, com Beto Barbosa estourado no Brasil e no mundo. Depois, veio a geração da Banda Calypso, e hoje a gente está vivendo este momento único, e eu estou muito feliz, é claro", ressaltou Rhenan. "E eu espero que a gente tenha chegado para ficar. A nossa música está pronta para isso, o Brasil entendeu o nosso som, abraçou a nossa música e é daí para o mundo", ressalta Rhenan.

No sangue

Josiel Corrêa adiantou que a Banda Msynck completará 20 anos de estrada em 2026, e para os integrantes da grupo é um prazer participar do "Mundo Brega Pará". "Esse programa enaltece o nosso ritmo, a nossa cultura, e é um prazer estar aqui com essa galera da Rádio Liberal que sempre abraçou a nossa música, a nossa cultura", salientou o cantor e guitarrista da Msynck.

O reconhecimento do brega é saudado por Josiel. "A nossa música é uma música muito boa, mas por muito tempo ela foi discriminada. Na verdade, o pessoal curtia a música, mas tinha vergonha de assumir, principalmente, a palavra brega. Tentaram inventar vários nomes para tentar fugir desse termo 'brega', mas o brega venceu", enfatizou Josiel Corrêa.

Para Letícia Talia, vocalista da Msynck, "é uma honra estar no 'Mundo Brega Pará".Ela conta que cresceu ouvindo brega, e "fazer parte desse programa, desse movimento, está sendo maravilhoso demais". Letícia diz ser "paraense raiz que não abre mão do brega, que está no sangue", acrescenta. 

Além de Letícia e Josiel, a Banda Msynk conta com Nick na bateria e Gabriel no contrabaixo. No programa, os artistas interpretam versões acústicas inéditas para sucessos ao som do violão do produtor musical e músico Andinho Farias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Vigia de Nazaré vira passarela a céu aberto e celebra a moda autoral amazônica

Evento reúne moda autoral, dança, música e performance para valorizar a produção local e reafirmar Vigia de Nazaré no mapa criativo do Pará

18.12.25 16h57

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

BELÉM

Estudantes universitários que atuaram na COP 30 denunciam calote

Grupo de 40 alunos esperam receber pagamento a cargo de um instituto, quase um mês depois de realização do evento internacional em Belém

17.12.25 17h05

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda