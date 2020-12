Reynaldo Gianecchini lembra seu casamento com Marília Gabriela

O ator Reynaldo Gianecchini aproveitou o clima de fim de ano para se despedir do ano de 2020 com uma recordação de seu casamento com a sua ex-esposa, Marília Gabriela. Nesta quinta-feira (31), o ator postou uma foto ao lado da jornalista na época em que ainda estavam juntos e declarou o seu carinho por ela.

“A gente era feliz e sabia! Com esse TBT, com uma das pessoas que mais gosto e admiro @gabi_mariliagabriela, deixo aqui o meu desejo de um ano novo mais focado no amor, na empatia, na verdade e consciência.”, escreveu Gianecchini na legenda.

Marília Gabriela comentou na publicação reconhecendo que realmente eram felizes e sabiam daquilo. “A gente era feliz e sabia mesmo. Feliz Ano Novo, Baixinho, muito amor e saúde para você, alegrias e muito sucesso também! Até 2021, querido. Tamo junto!”, escreveu.

Recentemente os dois participaram de um vídeo para o canal no Youtube do filho de Marília, Theodoro Cochrane, no qual foram entrevistados para o especial de ano novo do #minhaplayboi. Na ocasião, Marília aproveitou para tirar uma foto durante o almoço com todos: Gianecchini, o filho Theo, Marília e o namorado dela, Fabrício Santana.

“Foram horas de sisos e risos, um almoço em que todo mundo tinha muita novidade pra contar, ideias a discutir, lembranças e saudade pra gastar. Uma tarde de sexta que terminou com aquele... “ai...ai” e a sensação de “quero mais”. @manujuninho, @fabriciostan e @theocochrane , tenho muito, muito amor por vocês.”, escreveu Marília Gabriela em seu post no Instagram.