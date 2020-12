Marília Gabriela almoça com o ex-marido Gianecchini, filho e genro: 'Muito amor'

A apresentadora Marília Gabriela compartilhou neste sábado (12) um clique de um almoço especial que teve ao lado do ex-marido, Reynaldo Gianecchini; o filho Theodoro Cochrane, e Fabricio Santana, namorado do herdeiro. Na foto compartilhada por Marília em seu perfil do Instagram, os quatro aparecem abraçados.

"Foram horas de sisos e risos, um almoço em que todo mundo tinha muita novidade pra contar, ideias a discutir, lembranças e saudade pra gastar. Uma tarde de sexta que terminou com aquele 'ai...ai' e a sensação de 'quero mais'", escreveu Marília na legenda.

Ela continuou o texto falando com carinho dos convidados. "Tenho muito, muito amor por vocês. Como já disse o maravilhoso Mia Couto, 'rir é melhor que falar a mesma língua. Ou, talvez, o riso seja uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo foi deixando de ser nosso'", completou.

Gianecchini e Marília foram casados entre 1999 e 2006.