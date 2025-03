Resumo BBB 25 (15/03): veja o que rolou nas últimas horas na casa

A madrugada deste sábado (15) foi marcada por festa no "BBB 25", mas também pelo fim de algumas alianças dentro da casa. Os brothers João Gabriel e João Pedro, além de se desentenderem entre si, anunciaram o término da aliança com os colegas do Quarto Fantástico.

Ambos, visados pelo Líder Guilherme Vilar, tiveram uma discussão após uma atitude de João Gabriel. Após a troca de gritos no banheiro da casa e serem acalmados por Vinícius Nascimento, os gêmeos deixaram claro que agora estavam jogando sozinhos.

Fim de confiança com Eva e Renata

Irritados com Eva e Renata, os irmãos disseram que não podiam mais confiar em ninguém do antigo grupo. "Se nós argumenta de uma coisa, dá opinião de uma coisa, eles ri!", disse João Pedro. "Vamos vazar disso aqui [Quarto Fantástico]!", concordou João Gabriel. "Amanhã, hoje não!", aconselhou o outro. "Esse quarto só tem cobra!", opinou João Gabriel.

Durante a festa, que teve apresentações de Seu Jorge e Alcione, os irmãos desabafaram com Vinícius sobre o jeito com que Renata os abordou ao retornar da Vitrine Seu Fifi. "Ela chegou: 'reunião de condomínio! Nós somos um grupo ou não?'", imitou o brother. "Ela chegou cheia de si, e a verdade é essa. Independente do que aconteça, eu falei pra Aline: 'a soberba precede a queda'", concordou Vinícius.

Renata e Eva criticam a postura dos gêmeos

As sisters Renata Saldanha e Eva Pacheco não aprovaram a maneira como os gêmeos lidaram com as revelações feitas durante a Vitrine Seu Fifi. Para elas, os dois demonstram imaturidade e não entendem como o jogo realmente funciona.

"Eu fico muito chateada quando, por exemplo, o João fala uma dessa, que é uma coisa muito óbvia. A gente é um grupo, mas a gente compete entre si!", argumentou Eva.

As sisters combinaram que só voltariam a normalizar o relacionamento com os gêmeos caso os dois tomassem a iniciativa de uma conversa. O brother Maike Cruz chegou a falar com os gêmeos sobre a situação, mas se recusou a dar detalhes para as dançarinas.

Aline não será indicada ao Paredão

Eva, Renata e Maike também conversaram sobre as possíveis indicações para o Paredão e revelaram que não querem votar em Aline Patriarca. Os desentendimentos entre a baiana e os três têm sido frequentes, mas eles analisam que não é o momento de colocá-la novamente na berlinda. Aline já sobreviveu a três Paredões.

Na avaliação de Renata, é possível que Gracyanne Barbosa deixe o reality na próxima eliminação e que um possível retorno de Aline possa ser um fator fortalecedor para ela. Nesse cenário, o ideal seria não reforçar o psicológico da jogadora e mudar o foco.

Gracyanne se desespera e é consolada pelos brothers

Após as revelações feitas por Renata ao voltar da Vitrine Seu Fifi, a relação de Gracyanne com os brothers mudou. Todos descobriram que ela sempre falou mal de Diego e Daniele Hypolito, além de ser a responsável por roubar a comida do ginasta na casa.

Chorando sozinha no Quarto Nordeste, Gracyanne, triste com os desentendimentos, deixou a festa. Os brothers perceberam sua ausência e foram consolá-la. Ela revelou a Renata, depois de ouvir sobre o sumiço da comida antes da festa, que pegou o alimento porque já passou fome.

A influenciadora falou sobre seu desconforto em discutir sua vida pessoal, mas revelou que o trauma ainda está presente em sua vida. Renata afirmou que jamais imaginaria isso, mas que, se Gracyanne se sentisse confortável, todos estariam prontos para ajudá-la.

O relato de Gracyanne emocionou os brothers, e ela foi abraçada por Vinícius, Vilma Nascimento e Daniele Hypolito, que ficou chateada ao ouvir as revelações sobre a sister. A ginasta aconselhou que a musa fitness não escondesse sua história e buscasse se expressar mais.