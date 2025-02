Resumo BBB 25 (15/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Depois de uma exaustiva Prova do Líder de Resistência, os participantes do BBB 25 aproveitaram para descansar mais cedo. No entanto, a madrugada deste sábado (15) foi marcada por reviravoltas, desentendimentos e estratégias de jogo.

Eva é a nova Líder e ganha apartamento

Eva foi a última a sair da Prova do Líder e garantiu a liderança da semana. Como recompensa, a fisioterapeuta ganhou um apartamento avaliado em R$ 260 mil. Para comemorar, ela convidou Aline, Vinícius, Vilma e Maike para o VIP e celebrou no Apê do Líder.

Discussão sobre a Mira do Líder

Na área externa da casa, Mateus, Camilla e Thamiris discutiram sobre terem sido colocados Na Mira do Líder, junto com Vitória Strada e Gracyanne Barbosa. Mateus minimizou a indicação, mas Thamiris rebateu: "Fica muito vazio quando alguém fala uma coisa para você e você não responde".

O arquiteto discordou, afirmando que não precisava retrucar, mas Thamiris insistiu: "Vocês ainda não entenderam que isso é para acontecer? Se ela retrucasse não seria nada do que não fosse esperado. O que não é esperado é você ficar calado".

Desentendimento entre sisters

Mais tarde, Vitória Strada, Gracyanne, Thamiris, Mateus e Camilla debateram sobre votos na formação do Paredão. Thamiris sugeriu votar em Vilma caso Mateus seja indicado, enquanto Vitória temia ser alvo direto de Eva.

Camilla não gostou da postura da atriz: "Gente, tu cismou com isso, né. Tudo você fala que é você. Todas as pessoas votam em tu, Vitória".

Camilla afirmou ainda que Vitória é considerada "chata" por alguns participantes. A atriz, surpresa, pediu por nomes: "Quem que falou que eu sou chata? [...] Se vocês têm esse feedback, eu quero ouvir", mas ninguém respondeu.

Revelação sobre flerte

Ainda na área externa, Thamiris revelou para Mateus que descobriu que João Gabriel tem um relacionamento fora do reality. "Ou eu estou ficando maluca ou eu sou idiota", desabafou.

Ela lembrou que, na Festa do Líder, havia tentado puxá-lo para um beijo, mas ele recuou: "Estranho. Fica em cima de mim o tempo todo".

No Quarto Fantástico, João Gabriel contou que Thamiris tentou beijá-lo e rebateu quando questionado por Maike: "Ela veio para beijar". Diante das brincadeiras de João Pedro, o brother cortou: "Não viaja, não. Eu tenho mulher lá fora".

Renata é disputada para dormir

Na cozinha, Renata disse que não sabia em qual quarto dormir. João Pedro brincou: "Se você quiser fazer carinho em mim essa noite, pode dormir lá". Maike, por sua vez, retrucou: "Eu sou o primeiro da fila".

Estratégias e alianças

Na área externa, Maike e Diogo Almeida analisaram as alianças no jogo. O paulista afirmou que mudar de lado já não é uma opção: "A gente vai ter que escolher um lado e assumir no peito".

Durante a conversa, Diogo questionou: "Mas vocês pensam, agora, nesse momento do jogo, de ir para lá? Para outro grupo?". Maike negou: "Eu não iria. Justamente porque eu entendi, não faz sentido".

João Pedro, João Gabriel e Maike também discutiram as divisões na casa. "A casa está dividida em três", disse João Pedro, que listou seu grupo: "Eu, João Gabriel, Maike, Eva, Renata, Diogo e Vilma". No entanto, João Gabriel discordou: "Fechado mesmo somos nós três. Eva e Renata pode por na conta, mas não sei, nunca combinamos nada".

Brother em pauta

Na área externa, Camilla revelou que evita cruzar com determinado brother: "Eu vou fazer o básico. É isso que eu quero manter, o básico da convivência. Não vou ficar forçando". Recentemente, ela havia dito que não tem interesse em manter uma boa relação com Diogo Almeida e Vilma.

No Apê do Líder, Vinícius e Eva discutiram a postura de Diogo. Para o baiano, o ator evita embates: "Será que esse jogo está certo mesmo ou ele está fugindo do embate?".

Por fim, Vilma apontou que Diogo é alvo de implicação na casa: "Eles têm uma implicância, não sei se é o jeito que você fala ou alguma coisa que você conta. Mas eu acho que eles ficam de inveja", avaliou.

A casa do BBB 25 segue agitada e cheia de reviravoltas. Os próximos dias prometem ainda mais estratégias, alianças e desentendimentos!