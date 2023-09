Restaurante em São Paulo exalta culinária paraense com pratos típicos e expressões bem conhecidas

Teatro da Paz, Forte do Presépio, Praça do Relógio, Ver-o-Peso, Baia do Guajará, Ver-o-Rio e outros pontos turísticos icônicos da capital paraense foram homenageados por um restaurante de São Paulo em seu cardápio. O menu do restaurante Casa Pará, no bairro do Morumbi, na capital paulista, não só traz o nome de locais, como também serve os mais famosos pratos típicos do Estado.

O sanduiche Ver-o-Rio, por exemplo, tem além de filé, camarão e jambu refogado no tucupi para dar aquele sabor e tremor único que a culinária paraense sabe desfrutar. Entre as sobremesas, creme de cupuaçu e o "Estação das Docas", que é um waffle de baunilha com sorvete de cupuaçu e geleia de morango.

O restaurante serve açaí, frango e pato no tucupi, maniçoba, tacacá e até a unha de carangueijo, que já foi alvo de polêmica na internet quando uma baiana mostrou uma foto dessa iguaria e comentou que o paraense estava "gourmetizando a coxinha".

Mas as referências não param por aí. Entre uma parte e outra do menu, expressões bem paraenses como "Eu tô encegueirada por ti, maninho", potoca, pavulagem e muitas outras. Veja a foto do cardápio.

Foto mostra o cardápio do restaurante com expressões paraenses (Israel Guedes/Arquivo Pessoal)