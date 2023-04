‘Réquiem de Mozart’ será apresentado nesta quinta, 6, no Theatro da Paz

A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, em parceria com o Coro e solistas da Fundação Carlos Gomes apresentarão hoje, 6, o concerto “Réquiem de Mozart”, às 20h no Theatro da Paz. A entrada é gratuita e a retirada de ingressos será feita a partir das 9h pelo site e a partir das 18h na bilheteria do Theatro da Paz.

Daniel Araújo, diretor do Theatro da Paz, também faz parte do coro Carlos Gomes. Ele revelou que fez parte por 18 anos da instituição e que a obra tem seu apreço."E como é uma obra que eu gosto muito, eu me voluntariei para participar como coralista", disse.

“Réquiem" de Wolfgang Amadeus Mozart é uma missa, a transformação de alguns fatos e conceitos bíblicos em homenagem aos mortos. Ela será cantada por 30 integrantes com orquestra reduzida. "Réquiem é uma missa, um pouco reduzida, mas ela tem 19 partes, é uma missa fúnebre. Por isso nós estamos fazendo as vésperas da Sexta-Feira Santa. O coro possui 30 integrantes e a orquestra é reduzida, um pouco mais intimista. Foi a forma e versão que o maestro Miguel Campos Neto optou por fazer, é uma um formato um pouco menor, mais ou menos próximo do que do que a forma como ela era executada na época da sua composição", declarou.

Daniel destacou a excelência da obra e dos solistas que estão no projeto. "Vale ressaltar que o ‘Réquiem’ de Mozart é uma das obras mais executadas em todo o planeta e é tida como uma das mais belas músicas já compostas. Fora a beleza da própria obra, ela será executada por músico de excelência da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, pelo coro Carlos Gomes e convidados, e os solistas de muita qualidade que são: Idaias Soto como barítono, Alexandro Brito como o tenor, Carolina Faria, como a mezzo-soprano e Késia Andrade como soprano", concluiu.

Os ensaios aconteceram por núcleos, com as responsabilidades de cada músico e cantores afinadas, o grupo começou a ensaiar o coletivo. Daniel acredita que o público irá apreciar a montagem. "Esse processo todo durou cerca de um mês, experiência de cantar com a orquestra é sempre muito boa, muito prazerosa sobretudo quando a obra que está sendo preparada é uma obra desta magnitude. O coro Carlos Gomes já fez diversas obras junto com a orquestra, é sempre um privilégio cantar com músicos, dividir o palco com músicos deste quilate", comentou.

A expectativa é alta, diz o diretor, que aproveita e reforça o convite para que o público vá prestigiar o espetáculo. "A expectativa é a melhor possível. A cada ensaio a obra está ficando mais bonita. Nós temos certeza que quem comparecer ao Theatro da Paz vai além de se deleitar com a bela música do Mozart. Vai também passar por um processo de introspecção nessa semana que é tão importante para as pessoas que têm o cristianismo como religião. Então, o espetáculo acontecerá às 20h desta quinta-feira, os ingressos serão disponibilizados na bilheteria do Theatro da Paz a partir das nove horas da manhã e também pelo site da Ticket Fácil", finalizou.

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, Coro e solistas da Fundação Carlos Gomes apresentam “Réquiem de Mozart”, hoje, 6, as 20h. (Reprodução / Marivaldo Pascoal Theatro da Paz)

Serviço

Evento: Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, Coro e solistas da Fundação Carlos Gomes apresentam “Réquiem de Mozart”,

Data: quinta, 6.

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz, praça da república

Entrada: franca, dois ingressos por pessoa.

Mais informações: @theatrodapazoficial