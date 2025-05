Renato Lu faz show em Belém para celebrar 35 anos de carreira

Às vésperas de Belém sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a capital paraense vai ter uma mostra da diversidade de ritmos que envolve a cultura da Amazônia, com o show "Borogodó Amazônico". E quem vai ser o anfitrião ou guia nessa viagem sonora é o cantor e compositor paraense Renato Lu, junto com o grupo Tamborimbó, contando com a participação muito especial de Eduardo Du Norte e Renata Del Pinho. Tudo ocorrendo a partir das 20h deste sábado (17) na Casa Apoena, na rua São Boaventura, 171, no bairro da Cidade Velha.

"Este show faz parte das comemorações 35 anos de carreira que completo este ano. Estou muito feliz em compartilhar essa emoção com as pessoas e vai ser uma noite de emoção para todos", destaca Renato Lu. Essa relação de Renato com a música começou com ele compondo músicas para gincanas e participando de festivais em colégios no começo dos anos 90. Chegou a integrar bandas e gradativamente foi se consolidando no cenário musical da cidade.

Ainda que tenha composições próprias, Renato Lu se considera mesmo um cantor, ou seja, um intéprete de canções. Canções latinas, amazônicas, como ele mesmo frisa. "Eu me considerado um cantor regional brasileiro. Eu sempre cantei a música latina, latino-caboclo, latino-marajoara, latino-amazônico. E também canto as músicas do Brasil, mas nesse estilo regional brasileiro, como Chico César, Lenine, Alceu Valença, Gilberto Gil, esses artistas que fazem música regional no país. Eu me inspiro muito neles, os cantores regionais", diz.

Renato gravou três CDs: "Coração Caliente", "Arraial das Abelhas" e "Ninho de Japiim". Tem clipes gravados e pretende lançar um EP com quatro músicas inéditas, ainda este ano, celebrando os 35 anos de carreira.

Borogodó

O show "Borogodó Amazônico", numa alusão à música da região. E assim o repertório da apresentação é repleto de lambadas, cúmbias, merengues, carimbó e outros ritmos. "A Amazônia tem borogodó (atrativo irresistível), o Pará tem borogodó, o paraense tem", enfatiza Renato.

No palco, Renato vai estar na companhia de Wesley Jardim (diretor musical) no contrabaixo; William Jardim na guitarra; Gugu na bateria; Cauã no saxofone e Marcelinho na percussão. O cantor diz que gosta muito quando as pessoas cantam com ele as músicas no show e também de ver o público dançando durante a apresentação.

"O público vai encontrar no nosso show muito suingue, emoção e um visual novo. A banda vai estar com uma diferente, eu vou estar com uma roupa extravagante e outras atrações, sem perder de vista o repertório ", acrescenta Renato Lu.

Serviço:

Show "Borogodó Amazônico"

Com Renato Lu

Na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha

Em 17 de maio de 2025

Às 21h

Ingressos disponíveis em:

sympla.com.br/evento/borogodo-amazonico/2931100

Pix: renatolu16@yahoo.com.br