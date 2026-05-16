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Renato Aragão e Dedé Santana se reencontram na TV; veja como foi

Estadão Conteúdo

Os "Trapalhões" Renato Aragão e Dedé Santana se reencontraram no palco do Caldeirão Com Mion exibido neste sábado, 16. O programa trouxe uma homenagem aos 90 anos de Dedé, completados no último dia 29 de abril. "Esse aqui é um grande rapaz!", sorriu Renato, de 91, ao entrar no palco.

"Ele só faz coisas boas na vida. Nunca vi ele fazer coisa errada. Isso é bom. Ele é muito agradável. Quando vê uma pessoa que está 'cambaleando', ele leva para consertar", valorizou, sobre o amigo.

Dedé Santana retribuiu e valorizou a amizade: "Fui um garoto criado no circo, meu pai morreu muito cedo. Não tive essa grande convivência com família."

"Quando encontrei o Renato na minha vida, fui para a casa dele, aprendi muito sobre família, lição de vida, comportamento, até para a igreja esse cara me levou. Sou muito grato a você, por tudo que você fez por mim", prosseguiu.

Em seguida, Dedé também falou sobre a ocasião em que Renato Aragão teria lhe oferecido para pagar um plano de saúde, após sua saída da Globo. Sobre a convivência, destacou: "Eu ria mais com ele fora da TV do que na TV. Às vezes a gente estava numa reunião séria, e do jeito que ele olhava para mim, eu começava a dar risada."

Sucesso na TV

Dedé Santana e Renato Aragão, o Didi, ficaram marcados na história da TV brasileira pelo humorístico de sucesso Os Trapalhões, ao lado de Mussum e Zacarias, que já morreram. Antes, já haviam trabalhado juntos em Os Insociáveis.

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