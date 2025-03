Renata é a nova líder do 'BBB 25'; grupos definem alvos para o Paredão

Renata foi a grande vencedora da décima Prova do Líder do BBB 25 nesta quinta-feira, 20. A liderança da sister fez com que a madrugada desta sexta-feira, 21, fosse tomada por estratégias para a formação do próximo Paredão no BBB 25. Ex-integrantes do Quarto Fantástico e o grupo do Quarto Anos 50 analisaram as possibilidades para definir quem seriam os alvos na votação do próximo domingo, dia 23.

Veja o resumo da madrugada no BBB 25:

Renata lembra que brothers estão no Vip

Renata ganhou a Prova do Líder e pôde escolher apenas uma pessoa para o seu Vip. A sister optou por Eva, mas as duas continuam no Tá Com Nada até o fim da dinâmica. No Quarto Nordeste, ela lembrou que Delma, Vinícius e Guilherme também estão no Vip por consequência do Pegar ou Guardar e se preocupou em ter que levar os brothers para o Quarto do Líder.

A sister ainda refletiu sobre quem escolheria para barrar da sua festa e disse que prefere colocar um homem para realizar o desafio. Renata disse que pelos embates com Vinícius, ele seria o escolhido por ela.

Mais tarde, Renata voltou a lembrar do trio que pode entrar no seu quarto e afirmou que não tinha problema caso os brothers subissem para comer. A sister lembrou que quando voltou para casa no Vip, durante a liderança de Guilherme, não foi "sem noção" de ficar no quarto com ele.

Quarto Anos 50 escolhe alvo para o Paredão

Na área externa, Guilherme analisa que o Quarto Anos 50 tem a chance de unir votos e indicar uma pessoa ao Paredão. Vinícius sugere que o grupo deve indicar Eva e todos concordam.

Quarto Nordeste reflete sobre estratégias no jogo

No Quarto Nordeste, os ex-integrantes do Quarto Fantástico pensam na estratégia que os adversários podem usar no Paredão e acreditam que o grupo vai jogar para causar um empate de votos entre eles.

Renata disse que se estivesse no grupo, não arriscaria dividir os votos e escolheria uma pessoa para ser o alvo do Paredão. Eva afirma que caso ela seja indicada, puxa Daniele Hypolito para a berlinda.

Eva pensa em Paredão para eliminar Aline

No gramado, Eva afirma que o Paredão precisa ser formado para eliminar Aline da disputa. João Gabriel pergunta se as dançarinas estão bem com Vitória Strada e as duas respondem que não têm problemas de convivência com a atriz. "É diferente de Aline que já bota a conversa lá embaixo", diz Eva.

Quarto do Líder é liberado

Após ouvir o Big Boss orientar todos os participantes do Vip a ir para o Quarto do Líder, Eva e Renata brincaram com a situação e reforçaram que Delma, Vinícius e Guilherme iam precisar subir, "querendo ou não".

Ainda no Tá com Nada, a líder aconselhou os integrantes do Vip a comer os petiscos do quarto e Guilherme afirmou que ia aproveitar a regalia.

Brothers pensam nas consequências da formação do Paredão

Guilherme acredita que Eva pode puxar Delma no contragolpe caso vá ao Paredão. Aline acha que a cearense puxa Vitória para a berlinda e o Vinícius afirma que ele é o alvo da dançarina.

Eva pensa no Castigo do Monstro Em conversa com Renata, Eva afirma que caso Aline ganhe o Anjo da semana, ela será indicada para o Castigo do Monstro. Renata lembra a amiga que, apesar da liderança, ela também pode estar no alvo da baiana.

Renata diz que se estivesse em um Paredão com Aline, não puxaria Vinícius no contragolpe. Eva analisa as opções do grupo e cita Delma, Diego e Daniele.

Antes de dormir, as amigas voltaram a analisar Vinícius, e Renata afirmou que não tinha problemas com o brother, mas ele comprou a briga dela com Aline.