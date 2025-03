Renata diz que Diego 'deu um show' após confusão com ovos no 'BBB 25'

Na manhã desta sexta-feira, 28, um comentário de Renata sobre a convivência no BBB 25 deu início a uma sequência de desabafos de Diego Hypolito. A sister relembrou um episódio ocorrido na cozinha da casa, em que pegou ovos por engano e foi repreendida pelo brother.

"Mas, ontem, também, o Diego deu um show aqui, na cozinha, na hora que eu peguei sem querer o ovo. Daniele, pegaram os nossos ovos!", afirmou Renata. Em seguida, tentou explicar o ocorrido: "Amigo, calma, a gente tava aqui, dava pra resolver, foi sem querer. Não saí distribuindo aqui teus ovos."

Diego respondeu tentando afastar qualquer mal-entendido com a sister. "Não levei ao pé da letra isso com você, não, Re. Não foi uma coisa olha, Renata, pelo amor de Deus, não foi nada com você. Não era uma conspiração contra você", afirmou.

Em seguida, o atleta respirou fundo, ficou em silêncio por alguns segundos e desabafou sobre o clima na casa: "Estou estressado." Vitória Strada tentou amenizar a tensão com uma brincadeira: "Você jura, querido?", mas Diego seguiu no mesmo tom.

"Tudo está me estressando. Eu queria muito que tivesse Sincerão, dessa vez. Cansado do meu nome ser colocado de uma maneira que não é. Cansado!", completou.