Relembre a trajetória da atriz Bete Mendes, a 'Donana' de 'O Rei do Gado'

Com o retorno da novela "O Rei do Gado" no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo, um dos nomes comentados da web é o da atriz Bete Mendes, que interpretou "Donana", uma cozinheira da fazenda de Bruno, vivido pelo ator Antônio Fagundes. Bete é considerada uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira e apesar de estar longe das telas desde 2017, ela tem uma atuação política. Confira sua trajetória!

Bete Mendes, 73 anos, nasceu em Santos (SP), estreou na TV no final da década de 1960, de acordo com informações do site Observatório da TV. Atuou em novelas como "O Casarão", "Tieta", "Terra Nostra", "Páginas da Vida", "Caras e Bocas" e na última "Tempo de Amar", em 2017, como a Irmã Imaculada.

A atriz não tem planos de voltar a TV e faz trabalhos pontuais no cinema, no entanto, especula-se que fará participações no audiovisual em 2023. Foi homenageada no 29º Festival de Cinema de Vitória. Bete Mendes foi casada com o ator e diretor Dennis Carvalho, de 1970 a 1975.

Fora das telas, Bete Mendes usa a sua presença e relevância artística para se posicionar sobre assuntos como política. Participa de vários grupos, como o Movimento Direitos Humanos, e de manifestações a favor da cultura e democracia brasileira. Na eleição presidencial declarou voto ao presidente Lula. E repudiou os atos terroristas, além de ser contrária ao governo bolsonarista.“É terrível, doloroso, ver como cresceu em nossa sociedade este sentimento, ação neofascista. [...] Foram ativos estimulando o pior entre nossa gente”, disse em entrevista.

A sua atuação política não começou agora, inclusive, no período da Ditadura brasileira, Bete foi uma das vítimas, foi torturada. Em 1970 foi presa duas vezes e torturada pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que liderava as ordens para prender, torturar e matar as pessoas contrárias à ditadura. A atriz revelou esses momentos com a participação nas obras Anos Rebeldes (1992) e na série Os Dias Eram Assim (2017).

Socióloga de formação, Bete foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) na década de 1980. Também foi deputada federal pelo PT e PMDB. Hoje é Secretária de Cultura e Presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro.