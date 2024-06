Relembre a trajetória acadêmica do professor Octávio Avertano Rocha

O professor, advogado, filósofo, economista e jornalista Octávio de Macedo Barreto Avertano Rocha, que faleceu aos 89 anos, na última segunda-feira (24/06), teve uma carreira acadêmica com muitas contribuições para a sociedade paraense. Octávio foi um dos membros mais antigos da Academia Paraense de Letras (APL), com 42 anos de história no silogeu.

Octávio Avertano Rocha seguiu os passos do pai, Avertano Rocha, que foi acadêmico e presidente da APL. Octávio foi mestre e doutor em Direitos Fundamentais, professor de Direito e de Filosofia na Universidade da Amazônia (Unama). Na APL ocupou a cadeira 37 - cujo patrono é Teodoro Rodrigues - desde o dia 18 de março de 1982, quase um ano após ter sido eleito.

Os 40 anos de APL foram comemorados com uma solenidade há dois anos. As comemorações contaram com apresentação do violonista e professor Salomão Habib, um coral, e uma exposição poética. Octávio Avertano Rocha recebeu uma placa e diploma comemorativos.

"Para mim, é uma coisa esplêndida chegar aos 40 anos como membro da Academia Paraense de Letras, sendo, atualmente, o decano, o mais antigo entre os membros. Pra mim é uma satisfação muito grande, magnífica, me sinto muito feliz nessa posição. Continuo cheio de planos, pronto para servir à literatura e à arte. Fiz Doutorado em Direitos Fundamentais, em Buenos Aires, que, na época, não exigia o mestrado, e, agora, estou concluindo o mestrado em Direitos Fundamentais", detalhou na época o professor à repórter Enize Vidigal.

VELÓRIO - O velório de Octávio Avertano de Macedo Barreto da Rocha está sendo realizado em Belém na manhã desta terça-feira (25/06) na capela Max Domini, localizada na avenida José Bonifácio. O corpo do pesquisador será velado até às 14h30 e seguirá para o crematório da mesma empresa.

TRAJETÓRIA DO PROFESSOR OCTÁVIO AVERTANO ROCHA

- Bacharel em Filosofia e Economia pelas universidades Federal de Pernambuco e Católica de Pernambuco, em 1955.

- Formado em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1960.

- Publicou cinco livros ao longo da carreira, a maioria de Filosofia, onde se incluem “Cultura e Filosofia”, em 2006; “Internacionalização da Amazônia”, em 2005; e “Considerações Sobre Aldeia Global”, em 2004.

- Título de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Amazônia (Unama), em 2023.

- Membro da Academia Paraense de Letras (Cadeira nº 37);

- Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (Cadeira n° 39);

- Membro da Academia Paraense de Ciências;

- Escrevia semanalmente para o Vana Verba (publicação digital);

- Procurador aposentado do município de Belém;

- Ex-diretor presidente do jornal “O Estado do Pará”;

Recebeu as comendas e medalhas:

- Medalha Palma Universitária - Classe Especial da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 1981;

- Medalhas distintivas dos membros da APL, da Imortalidade, de José Veríssimo e Titulação Letras, em 1982;

- Medalha Cultural Professor Dr Acylino de Leão, concedido pelo Conselho Estadual de Cultura do Pará, em 1984;

- Ordem do Mérito do Trabalho Judiciário do Trabalho - Grau Comendador, em 1986;

- Comendador da Ordem do Mérito Jurídico do Trabalho

- Comenda Francisco Caldeira Castelo Branco;

- Condecoração magna da Prefeitura de Belém;

- Medalha e Comenda de Mérito, da Câmara Municipal de Belém;

- Títulos de Cidadão Honorário dos municípios de Santarém, Oriximiná, Bragança e Capanema