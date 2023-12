Regina Duarte se arrepende de ter entrado na política e diz não querer voltar à TV

Regina Duarte desabafou sobre sua experiência com a política e os 74 dias em que comandou a Secretaria de Cultura do Governo Bolsonaro, em 2020. Durante uma entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle, no YouTube, ela admitiu que não estava preparada para o cargo e contou que pediu ao então presidente para abandonar a pasta.

“Não estava preparada para isso. Esse foi meu grande problema. Meu interesse em fazer alguma coisa pela cultura do país fez com que eu assumisse uma coisa pela qual eu não estava preparada. Fiquei muito triste pelo sonho que eu alimentei de fazer alguma coisa importante para a categoria. Mas eu não consegui. Sabia que não ia conseguir. Então, eu falava para mim mesma: ‘bem feito, viu! Se meteu aí a ser secretária de cultura sem ter capacidade para isso’”, admitiu.

Longe das novelas desde 2017, a atriz se dedicou este ano às artes plásticas. Ele produziu mais de 500 quadros e fez uma exposição em uma galeria de São Paulo. Regina é categórica sobre voltar à TV: “Não penso em voltar à televisão. Mas claro que se surgir uma coisa que eu não tenha feito ainda, que seja uma coisa fascinante, que me desperta uma paixão. Mas gosto da ideia de dirigir teatro".