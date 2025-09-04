Capa Jornal Amazônia
Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

Estadão Conteúdo

Aos 78 anos, Regina Duarte apareceu usando uma cadeira de rodas durante um passeio nesta semana. Em uma foto publicada em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 3, a atriz explicou o motivo e tranquilizou fãs: segundo a veterana de novelas, ela sentiu dores no pé devido a uma bolha no dedo, e precisou de auxílio para se deslocar.

Regina visitava o SP-Arte Rotas, realizado em São Paulo, e acabou precisando da ajuda para sair do evento devido ao machucado no pé esquerdo. Na imagem, ela aparece junto a uma oficial do Corpo de Bombeiros.

"Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por uma bota maligna", compartilhou. "Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE, e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora: VALEU! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador", finalizou.

Recentemente, a atriz atualmente afastada das novelas participou do podcast PodCatia, de Catia Fonseca, e teceu críticas ao remake de Vale Tudo.

"Foi uma traição aos atores da versão original fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disparou.

Palavras-chave

celebridades

Regina Duarte

estado de saúde

cadeira de rodas
