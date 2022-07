Regina Casé agente do caos? Teoria da conspiração liga atriz a desastres e viraliza

Regina Casé vem sendo chamada de Mick Jagger brasileiro nas redes sociais - não por conta de alguma ligação com a música, mas pela fama de azarão do astro. No Twitter, internautas apontaram que as poucas novelas em que a atriz brasileira integrou o elenco, por coincidência, sempre estiveram no ar no mesmo momento em que grandes desastres aconteceram pelo mundo.

A teoria veio à tona depois que Casé foi anunciada no elenco de "Todas as Flores", produção exclusiva Globoplay que deve estrear em outubro de 2022. A "fama" de agente do caos é ligada a participação nas novelas "Cambalacho", "As Filhas da Mãe" e "Amor de Mãe". Entenda qual desastre acompanhou os folhetins:

1986 - Cambalacho e Chernobyl

Regina Casé em 'Cambalacho' (Reprodução)

Regina Casé tem uma carreira sólida como atriz, apesar de sua participação em novelas ser tímida ao longo do tempo. Um dos papéis foi em 1986, onde viveu Tina Pepper em "Cambalacho", novela de Silvio de Abreu. De estilo cômico, o folhetim foi exibido na faixa das 19h.

"Cambalacho" teve seu primeiro capítulo exibido em 10 de março de 1986, e pouco mais de um mês depois, o mundo acompanhou o desastre nuclear conhecido como "Acidente de Chernobyl", na Ucrânia Soviética. O acidente ficou marcado como o maior desastre nuclear da história.

2001 - As Filhas da Mãe e o 11 de setembro

Regina Casé em 'As Filhas da Mãe' (Reprodução)

Cerca de 15 anos depois de "Cambalacho", Regina Casé voltou às novelas em "As Filhas da Mãe", outro folhetim de Silvio de Abreu. Na trama, Casé dava vida à Rosalva, dividindo o casting com nomes como Cláudia Raia e Fernanda Montenegro.

"As Filhas da Mãe" teve o primeiro capítulo exibido em agosto de 2001. Menos de um mês depois do retorno de Casé à faixa das 19h da TV Globo, o mundo acompanhou o atentado terrorista contra o World Trade Center, nos Estados Unidos, o que ficou marcado como o "11 de setembro". Na data, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país, sendo dois lançados contra as torres gêmeas, como era conhecido o World Trade Center.

2019 - Amor de Mãe e a pandemia de coronavírus

Regina Casé em 'Amor de Mãe' (Reprodução)

O último capítulo da teoria azarada de Regina Casé vem com o papel da protagonista Dona Lourdes, da novela "Amor de Mãe", de Manuela Dias. A estreia de Regina no horário nobre da Globo foi em novembro de 2019, e cerca de um mês depois, a Organização Mundial da Saúde (OMS) era notificada de casos de pneumonia em Wuhan, na República Popular da China.

Em março de 2020, a OMS caracterizava a covid-19 como uma pandemia. No mesmo mês, "Amor de Mãe" teve suas gravações interrompidas e só voltou ao ar em janeiro de 2021, para os últimos capítulos