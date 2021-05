Regé-Jean Page, de Bridgerton, agradece apoio dos fãs do Brasil a seu personagem

O ator Regé-Jean Page, que interpretou o duque de Hastings na série Bridgerton, falou do carinho que sente pelo público brasileiro por conta da receptividade e do carinho destinado ao seu personagem. Exibida no Brasil pela Netflix, com grande sucesso de audiência, a série sofreu alterações que fugiram do roteiro original, baseado em uma sequência de nove livros escritos por Julia Quinn, entre os anos de 2000 e 2013.

O sucesso estrondoso da série veio a reboque da beleza e de uma química inegável entre os protagonistas. (Reprodução Instagram)

Desde a adaptação do primeiro volume, intitulado "O Duque e eu" - que abre a saga da família britânica fictícia Bridgerton e mostra o romance entre o duque de Hastings, vivido por Jean Page, e Daphne Bridgerton, interpretada por Phoebe Dynevor -, a produtora Shonda Rhimes decidiu adaptar a história com detalhes que tornassem a série mais interessante.

O primeiro deles foi a introdução de personagens negros como integrantes da aristocrática realeza britânica nos idos de 1800. E foi aí que a estrela de Jean Page brilhou. A escolha pelo ator se mostrou mais do que acertada, pois o sucesso estrondoso da série - que ficou por semanas como a mais assistida da plataforma de streaming - veio a reboque da beleza e de uma química inegável entre os protagonistas.

Mas, as mudanças feitas por Shonda não foram uma unanimidade. Houve quem criticasse a iniciativa de não seguir fielmente os perfis traçados nos livros de Julia Quinn. E Jean Page comentou em mais de uma das centenas de entrevistas concedidas para falar de seu personagem, que sofreu com a falta de receptividade de parte do público.

Ouvido recentemente pela revista Variety, Jean Page comentou que tem um carinho especial pelos fãs brasileiros exatamente pelo fato de que o público do país foi um dos que mais acolheu a série. "Os brasileiros me apoiaram antes de qualquer um. Quando todo mundo ainda era passivo e agressivamente amarrado porque eu não tinha olhos azuis, os brasileiros estavam lá para mim”, contou o ator, ao lembrar que originalmente, no livro, seu personagem é branco.

"Eu posso ser da realeza, negros podem se ver como parte da realeza. Posso ficar ali parado, usando bota e casaco, ocupando um espaço que é perfeitamente possível para mim. Isso muda a forma como se vê o mundo", continua.

Fora da próxima temporada de Bridgerton - que será focada no segundo livro de Julia Quinn ("O visconde que me amava") e contará a história de Anthony Bridgerton, irmão mais velho da família -, Regé-Jean Page confirmou que estará ao lado de Ryan Gosling e Chris Evans em The gray man e aproveitou para esclarecer, mais uma vez, que não será o novo 007, como vinha sendo especulado pela imprensa internacional.