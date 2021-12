Rebeca Abravanel completa 41 anos e ganha homenagem de Alexandre Pato

A apresentadora Rebeca Abravanel, uma das herdeiras do Silvio Santos (91) completou mais um ano de vida e foi homenageada nas redes sociais. A aniversariante do dia, que completou 41 anos, ganhou uma bela homenagem do seu amado, o jogador de futebol Alexandre Pato (32). Em seu feed, ele postou diversas fotos da amada.

"Meu Amor! Hoje é o seu dia. Seu sorriso, seu coração, seu jeito de ser só mostra como Deus é perfeito. Nesse dia nasceu uma estrela, uma pessoa tão linda. Você merece tudo de melhor sempre nessa vida. Porque você é incrível", iniciou ele.

E, encerrou: "Que você continue sempre assim sorridente e sempre feliz. Porque você só merece isso. Que venham muitos anos assim, juntos e um cuidando do outro. Meus Parabéns meu amor. Te amo muito. Ale."