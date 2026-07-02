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Reality de Viih Tube e Eliezer vai parar na Justiça do Trabalho após estreia polêmica

Estadão Conteúdo

As Patroas, reality show criado pelos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer com funcionários da própria casa, foi parar na Justiça do Trabalho após a repercussão negativa nas redes sociais um dia após a estreia. Depois das críticas, o casal retirou do ar o programa que mostrava disputas entre os 11 empregados por prêmios em dinheiro e outros benefícios.

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que "tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos".

Até o momento, Viih e Eliezer não se pronunciaram sobre o caso. A reportagem também entrou em contato com a equipe da influenciadora e aguarda retorno.

Como era o reality de Viih Tube e Eliezer

A atração reunia babás, motorista, cozinheira, lavadeira e governanta da residência em provas valendo uma premiação que poderia chegar a R$ 60 mil. O vencedor levaria R$ 20 mil, além dos valores acumulados ao longo das dinâmicas, enquanto o segundo colocado ficaria com o montante conquistado nas provas. O programa também previa outras recompensas, como uma motocicleta.

A ideia era que os episódios fossem publicados às terças-feiras e aos sábados. Antes de ser removido, Viih havia informado que a produção teria dez episódios até a definição do vencedor. Pelo menos cinco capítulos já estavam gravados.

Provas polêmicas

A repercussão negativa ganhou força por causa de algumas das dinâmicas do programa. Em uma das provas, os participantes precisavam encontrar e recolher moedas de plástico escondidas pela casa. Parte delas havia sido colocada dentro de um vaso sanitário e em uma lixeira com papel higiênico usado.

Outro ponto que chamou atenção foi a exigência de comparecimento às gravações. Mesmo para funcionários que não trabalhavam diariamente na residência, a presença nos dias de filmagem seria obrigatória, sob pena de eliminação da disputa.

Na primeira prova, a participante que encontrou o maior número de moedas recebeu R$ 1 mil e o direito a um prêmio adicional, que seria definido por votação do público entre uma massagem, um jantar em um restaurante ou o direito de entrar 1 hora mais tarde no trabalho durante a semana.

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Palavras-chave

REALITY/AS PATROAS/POLÊMICA/JUSTIÇA DO TRABALHO
Cultura
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