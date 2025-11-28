Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rayane Figliuzzi é eliminada e está fora do top 10 de 'A Fazenda 17'

Estadão Conteúdo

Rayane Figliuzzi perdeu a chance de compor o top 10 de A Fazenda 17. Na noite dessa quinta-feira, 27, a empresária e influenciadora levou a pior na Roça contra Toninho Tornado e Luiz Mesquita e foi eliminada.

Antes de anunciar o resultado, Adriane Galisteu disse aos três roceiros que aquele momento era "o mais crítico do jogo". "Faltam três semanas pra grande final. A essa altura não tem como esconder o cansaço físico e psicológico. A leitura do jogo fica difícil. Mas vocês precisam encontrar aquele gás a mais."

A apresentadora também fez um discurso para cada um dos roceiros. Para Rayane, ela declarou: "Ray, você já provou que é uma fortaleza. Você resistiu ao jogo, não baixou sua cabeça nem quando estava no limite. Perder os aliados deixa a gente no limite. Essa força chegou no Top 10?".

Galisteu, então, anunciou a volta de Mesquita para a sede. Depois, salvou Toninho, anunciando a saída da influenciadora. Rayane recebeu apenas 28,63% dos votos para ficar.

Logo após a eliminação, o agora ex-peoa participou do quadro Cabine de Descompressão, comandada por Lucas Selfie, onde pôde rever e comentar alguns momentos de sua trajetória no jogo.

Enquete do Estadão apontou saída de Rayane

O público do Estadão já havia apontado por meio da enquete desta semana que Rayane era a preferida para deixar o reality rural: 48% dos votantes acharam que era ela quem deveria sair.

Mesquita foi o segundo mais votado, com 31% na enquete. Já Toninho ficou com a preferência de 21% dos leitores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/A FAZENDA 17/RAYANE FIGLIUZZI/ELIMINAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

EQUILÍBRIO

Editoria de Cultura de O Liberal une interesse público e popular, do global ao local

Núcleo atua na interseção entre o que o público deseja e precisa saber, exigindo agilidade, apuração minuciosa e criatividade constante

29.11.25 17h00

DRAMA E ROMANCE

Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance marca a estreia de atriz como protagonista e inaugura um novo modelo de dramaturgia ágil e multiplataforma

29.11.25 10h00

NOVIDADES

Participação na COP 30 abre portas para Carabao, que mira novos projetos em 2026

Aparelhagem participou da Freezone e atraiu turistas e moradores durante a conferência

29.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

CRISE

Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ex-casal passou por crise durante a pandemia e chegou a viver em casas diferentes

28.11.25 22h01

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

CELEBRIDADES

Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

28.11.25 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda