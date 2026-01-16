Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Ray Douglas, cantor e compositor conhecido pela música brega e seresta, morreu aos 68 anos. O falecimento ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 16, em Imperatriz, no Maranhão.

A família do artista confirmou a informação ao radialista Leverson Oliveira, da Correio 92,1 FM, do jornal Correio de Carajás.

A causa da morte de Ray Douglas não foi divulgada. O cantor estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14, segundo informações.

Detalhes sobre a saúde do artista

Conforme o jornal, o artista apresentava a saúde fragilizada. Ele havia sofrido dois AVCs e tinha problemas de saúde relacionados à diabete.

Carreira de sucesso no Pará

Nascido em Grajaú, no Maranhão, Ray Douglas é um ícone da música regional. Ele obteve seu maior sucesso no Pará, principalmente no início dos anos 2000.

Suas músicas incluem "LAmour", "Eu Duvido" e "Vento Norte". Nas redes sociais, Douglas somava mais de 40 mil seguidores e quase 80 mil inscritos no YouTube.