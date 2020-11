Ratos do Porão é atração de festival on-line

Música

Na Série Música #Emcasacomsesc deste sábado,28, tem Sandália de Prata.

Espaço Cultural Apoena apresenta neste sábado (28), Tardezinha do Apoena, a partir das 16h, com Dj Me Gusta + Fé no Batuque + Farofa Tropikal no Espaço Cultural Apoena / Ingresso R$10,00. Domingo (29), tem Luciane Lobato a partir das 19h.

Claudio Wallace e The Rockers se apresenta neste sábado, 28, no Hoppy Pig, na Domingos Marreiros.

Casa da Seresta terá, neste sábado (28), Marcelo Mais e no domingo (29) o tradicional bingo e show de Waldécio e trio.

Neste sábado, 28, às 19h, a Vans apresenta Especial Ratos do Porão 40 anos, uma live show que será transmitida ao vivo e de forma gratuita, direto do Family Mob, com música de todas as eras, depoimentos, imagens raras e interatividade.

Em sua 17ª edição o Festival #ZiriguidumEmCasa faz um apelo pela ecologia: "Plante uma Árvore". Dezoito artistas participam do show que vai ao ar neste sábado, 28 de novembro, às 20h no canal de Ziriguidum no Youtube com músicas que falam de maneiras variadas sobre meio ambiente e sustentabilidade. Claudio Lins abre o Festival e recebe um time de artistas, como Tetê Espíndola, que aparece em duo com o irmão Celito Espíndola e também trazendo um time de mais de 30 artistas em um vídeo coletivo com nomes como Ney Matogrosso, Lucina, Jerry Adriani, Zeca Baleiro, Chico César entre outros.

Neste sábado, 28/11, Antonio Nóbrega se apresenta em um show presencial no Teatro Brincante, para 36 pessoas. O show também será transmitido ao vivo pela plataforma Sympla. Os recursos angariados com a venda de ingressos serão destinados aos músicos, técnicos e ao teatro. Além dos ingressos comuns, divididos entre presenciais (R$ 40 / R$20) e on-line (R$30 / R$15), há um lote especial (R$100 / R$50) para aqueles que possam e queiram contribuir com um valor mais alto.

Fafá de Belém apresenta a live “O Amor, o Sorriso e a Flor”, no dia 29 de novembro, a partir das 17h30, com transmissão pelo seu canal do Youtube.

Até 29 de novembro, sempre às 20h, a programação do Festival Arte Como Respiro exibe o sexto recorte de apresentações dos trabalhos selecionados no segmento música. Durante cinco dias, o site do Itaú Cultural transmite apresentações pré-gravadas em formato pocket show de outros 15 artistas contemplados na categoria Autoral do edital. São projetos do Ceará, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os vídeos ficam disponíveis por 24 horas.

Cinema

A criançada vai se divertir neste sábado, 28, às 10h30, com o CineBreakfast!, programação do Cinesystem, no Shopping Metrópole Ananindeua, com café da manhã, animadores, sessão de cinema, pipoca, refri e sorteio de brindes. O passaporte custa R$ 39 por pessoa. O filme exibido será “Turma da Mônica- Laços”.

Até 29 de novembro, o Itaú Cultural apresenta o “Festival Arte como Respiro- Edição de Audiovisual”, com a exibição gratuita dos projetos contemplados nos editais de emergência da instituição. O primeiro recorte traz 93 curtas-metragens, entre documentários, ficções e filmes experimentais de vários estados, incluindo os paraenses “Uma maneira simplíssima”, de Talita Prestes, e “Cura”, de Matheus Almeida do Nascimento. As produções ficam disponíveis no site.

O curta paraense 'Cura', de De Matheus Almeida do Nascimento, está no Festival Arte Como Respiro. (Divulgação)

O Cabíria Festival – Mulheres e Audiovisual, evento on-line e gratuito dedicado à produção realizada por mulheres e pessoas de identidades de gênero diversas, exibe 35 filmes e 22 microfilmes e também promove debates, oficinas e painéis, até 29 de novembro. Basta acessar as plataformas Videocamp para assistir longas e médias-metragens, e Cardume, onde estarão disponíveis os curtas; e o canal do festival no YouTube para assistir lives de painéis, mesas e masterclasses. A programação está disponível no site .

A 9ª edição do Cinecipó, festival do filme insurgente idealizado Cardes Monção Amâncio e Daniela Pimentel de Souza, que acontece entre os dias 30/11 e 28/12 - conta com duas oficinas online e gratuitas em sua programação. O crítico e professor Juliano Gomes ministra o curso “Crítica Reparadora: Práticas Implicadas” e Renato Vallone fica à frente das aulas de “Cinema de Montagem”.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil até 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O 12º CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico terá formato on-line e acontecerá entre os dias 9 e 13 de dezembro, com disponibilização gratuita de filmes pela plataforma de streaming Darkflix. O júri da mostra vai eleger os melhores filmes nas categorias Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. Também pela plataforma virtual estão sendo realizados os workshops Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror, com inscrições gratuitas pelo site mostratrash.com. As vagas são limitadas.

O II Festival de Cinema Negro Zélia Amador de Deus, que aborda o racismo através do audiovisual e valoriza a produção de cinema realizada por afro-brasileiro, sobretudo na Amazônia, acontece até 10 de dezembro, de forma on-line. Os debates, premiação e exibição de filmes serão realizados pelo site www.todesplay.com.br e pelas redes sociais. Esta edição homenageia a diretora de cinema e atriz Rosilene Cordeiro.

Festival Zélia Amador vai até 10 dezembro (Paula Sampaio)

Teatro e Dança

Encerrando a programação do ano da Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA no Teatro Aliança Francesa serão apresentadas as peças A Penteadeira, no dia 28 de novembro, com Bruno Barchesi e Camila Czerkes no elenco.

A programação do Crianças #EmCasaComSesc está em nova fase, com artistas ocupando também os palcos das unidades do Sesc na capital paulista. Neste sábado (28/11), a CIA UM apresenta o espetáculo "Dom Quixote" diretamente do Sesc 24 de Maio. A transmissão será feita pelo canal do youtube.

A SP Escola de Teatro celebra, neste mês, 10 anos de existência. Para celebrar esse marco, a Mostra Teatral SP 10 Anos segue até 28 de novembro, com um novo espetáculo todo dia, gratuito e online. As reservas são gratuitas e podem ser feitas via Sympla.

A Vivo anuncia a 4ª e última temporada do ano do Teatro Vivo em Casa. Serão quatro espetáculos, adaptados ao formato de streaming e transmitidos do palco do Teatro Vivo. A estreia será no dia 28 de novembro, com o monólogo "A voz Que Resta", interpretado por Gustavo Machado, com texto e direção de Vadim Nikitim, em única apresentação, às 20h. Os ingressos são gratuitos e limitados, disponíveis a partir de inscrição via plataforma @vivo.cultura, no Instagram.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam à internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que estão sendo apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada segue até final de novembro.

O espetáculo "Paulo Freire, o andarilho da utopia" encerra sua temporada virtual neste domingo, 29 de novembro. A venda de ingressos está disponível pelo Sympla.

A Série Teatro #Emcasacomsesc recebe no domingo (29/11), Bianca Ramoneda e Gabriel Braga Nunes, que interpretam "Inutilezas", transmitido direto do Rio de Janeiro.

Editais e Concursos

Pela primeira vez, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil realiza de forma on-line a etapa que antecede a seleção nacional para ingresso de novos alunos bolsistas. As inscrições devem ser feitas pelo site escolabolshoi.com.br/audicoes com envio de um vídeo, até o dia 14 de dezembro. A Escola Bolshoi disponibilizou no YouTube instruções e o passo a passo de como deve ser feito esse material. A etapa final da seleção nacional será nos dias 8 e 9 de janeiro de 2021, na sede da instituição, para candidatos nascidos de 2009 a 2011, que tiverem os vídeos selecionados.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.