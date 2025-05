Rapper Tory Lanez, preso por atirar na cantora Megan Thee Stallion, é esfaqueado na prisão

O rapper Tory Lanez, de 32 anos, foi esfaqueado dentro da penitenciária onde cumpre pena de 10 anos por atirar na cantora Megan Thee Stallion. O ataque aconteceu na manhã desta segunda-feira, 12, no pátio da California Correctional Institution (CCI), em Tehachapi, nos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, o rapper precisou ser levado de ambulância a um hospital civil em Bakersfield após sofrer ferimentos graves. No perfil dele no Instagram, a equipe confirmou a agressão. "Tory foi esfaqueado 14 vezes - incluindo sete feridas nas costas, quatro no tronco, duas na parte de trás da cabeça e uma no lado esquerdo do rosto. Ambos os pulmões colapsaram, e ele precisou de um aparelho para respirar", diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, o cantor "já está respirando por conta própria". Apesar das dores, ele "está falando normalmente, de bom humor e profundamente grato a Deus por estar se recuperando". A equipe também agradeceu ao apoio dos fãs: "Ele quer agradecer a todos pelas orações e apoio contínuos".

As motivações do ataque não foram divulgadas. Autoridades da penitenciária ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Lanez foi condenado em dezembro de 2022 por três crimes: agressão com arma de fogo semiautomática, porte de arma carregada e não registrada em veículo e disparo com negligência. O episódio aconteceu em julho de 2020, após uma festa na casa de Kylie Jenner, quando Megan Thee Stallion foi baleada no pé.