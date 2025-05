Rapper francês Werenoi morre aos 31 anos, pouco antes de se apresentar em show

O rapper francês Werenoi morreu aos 31 anos após sofrer uma parada cardiorrespiratória, conforme informou seu produtor, Babs, em publicação nas redes sociais.

O artista, considerado um dos principais nomes do rap francês da atualidade, morreu na madrugada deste sábado, 17, poucas horas antes de uma apresentação marcada no Azar Club, em Lyon.

Werenoi, cujo nome verdadeiro era Jeremy Bana Owana, chegou a ser internado na UTI, mas não resistiu. "Descanse em paz, meu irmão. Eu te amo!", escreveu Babs no X (antigo Twitter). O radialista Fred Musa, referência na cena do rap francês, também se manifestou e prestou condolências à família.

Com 6,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele ocupava o topo das paradas no país. Entre os seus maiores sucessos estão as faixas Scarface, Solitaire, Laboratoire, Chemin dor e Ciao.

Ele havia lançado seu quarto álbum, Diamant Noir, há poucas semanas, e estava em fase de divulgação do projeto com shows exclusivos. Em comunicado publicado antes do evento em Lyon, os organizadores anunciaram a noite como "uma experiência única" com "o número um do rap francês".

O artista foi uma das principais atrações da 40ª edição do tradicional festival Francofolies de La Rochelle, em 2023. No ano seguinte, foi reconhecido e levou o prêmio de Álbum do Ano no Les Flammes - uma das mais importantes premiações da música urbana francófona - por Carré.

Werenoi nasceu na periferia de Montreuil, nos arredores de Paris, e era de origem camaronesa.