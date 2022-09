Rapper Coolio, autor do hit 'Gangsta's Paradise', morre aos 59 anos

O rapper norte-americano Coolio, que ficou famoso com o hit "Gangsta's Paradise", considerado um verdadeiro hino dos guetos e um retrato fiel da realidade vivida pelos integrantes de gangues nos EUA, foi encontrado morto nesta quarta-feira (28), aos 59 anos. As informações são do portal UOL.

VEJA MAIS

De acordo com o site TMZ, que confirmou a notícia com a polícia de Los Angeles, Coolio estava na casa de um amigo de longa data e em determinado momento pediu para ir ao banheiro da residência, porém demorou para retornar. Preocupado, o dono da casa estranhou e começou a chamar por ele, mas não teve reposta. Até que decidiu abrir a porta e encontrou Coolio caído no chão.

O relato foi repassado ao TMZ pelo empresário do cantor, Jarez. Segundo ele, os paramédicos acreditam que Coolio possa ter sido vítima de uma parada cardíaca, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Nascido Artis Leon Ivey Jr., adotou o nome artístico de como Coolio e se tornou um dos grandes nomes do rap norte-americano dos anos 90 ao gravar o hit "Gangsta's Paradise" para a trilha do filme Mentes Perigosas, protagonizado pela atriz Michelle Pfeiffer, e que lhe rendeu o Grammy na categoria Melhor Performance de Rap Solo em 1996. A canção entrou para a lista das mais executadas da década. Relembre: