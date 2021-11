Rapper americano Ice Cube agradece grafitti de paraense feito em sua homenagem: 'Honrado'

A arte do paraense Allen Campos atravessou as fronteiras nesta quinta-feira, 4. Durante um evento realizado no último domingo, ele fez um grafitti com o rosto do rapper americano Ice Cube, em um muro no bairro do Carmelândia, em Belém. O que ele não esperava é que a homenagem chegasse até o ídolo, que comentou e compartilhou o trabalho do paraense em suas redes sociais. Veja:

"Dope. Honored", escreveu Ice Cube (Reprodução/Instagram)

Assista ao vídeo de Allen:

"Incrível. Honrado", escreveu Ice Cube em com comentário do vídeo publicado por Allen em seu perfil no Instagram. O artista ainda compartilhou o vídeo em seu perfil do Twitter, onde escreveu algo como "o amor é sempre apreciado", fazendo uma referência ao seu grupo Westside Connection. Veja: