Ramana Borba vira fenômeno na internet com dança no Tik Tok

Durante o isolamento dos últimos meses, as danças do TikTok se tornaram um dos principais meios de entretenimento, conquistando diversos influenciadores. É o caso de Ramana Borba, que quebra tudo com sua dança, no app.

Fenômeno da internet, a jovem se apaixonou pela dança aos 14 anos e, aos 19 anos, já coleciona fãs pelo mundo todo. São mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube, mais de 707 mil seguidores no Instagram e 2,8 milhões de seguidores no TikTok.



Na adolescência, Ramana era encorajada pela mãe, que a colocava em workshops de dança. Tímida, mas com muito talento, encarou o desafio e descobriu seu verdadeiro destino e caminho para a fama. Criou um canal no YouTube e nele, mostrava várias coreografias e alguns passos de funk.

E a trajetória continuou, firme e forte. Outras produções vieram e, como dançarina profissional, Ramana participou de vários clipes de Iza e Ludmilla. Participou do Rock In Rio 2019, nos shows de Iza, Delacruz, além de dividir o palco com Justin Neto. Esteve presente no balé de grandes artistas no Prêmio Multishow 2019 e 2020.

Mas o reconhecimento chegou com convites para coreografar grandes produções como do projeto do DJ internacional Steve Aoki e produzir um clipe com a cara do Brasil. Deu tão certo que o seu vídeo superou o vídeo original.

“Muitas vezes, os dançarinos se colocavam atrás dos artistas, que são os cantores. Na construção da minha carreira, quando eu comecei a perceber isso, vim com a ideia de: ‘Não, eu sou tão artista quanto. A dança também é arte e a gente precisa valorizar isso’. Por isso, em todos os projetos, eu gosto de estar do lado do artista, entendendo o que ele quer e sempre ajudando em outras coisas também”, explicou.

Ramana tem metas, como todas as pessoas. A primeira era bater um milhão no TikTok, até o fim do ano passado e ela conseguiu. Com todo este otimismo e muito trabalho, seus projetos deram certo, trazendo parcerias com grandes marcas. Além disso, seus challenges viralizaram.

O da música Wap, de Cardi B e Megan Thee Stallion, no TikTok, alcançou mais de 32 milhões de visualizações e chegou até mesmo em Cardi, que compartilhou no Twitter e Instagram, além de fazer questão de comentar no instagram de Ramana, sobre sua preferência pela brasileira. A versão funk da música também bombou e já bateu 5 milhões, só no TikTok.

Em meio a tantas mudanças, Ramana recebeu mais um ótimo convite, feito por Lázaro Ramos e Taís Araújo, para coreografar e dançar, na gravação do clipe Ombrim, de Projota. Em seus projetos para 2021 está a faculdade de Publicidade e Propaganda e o curso de Artes Cênicas, provando que seu caminho para o estrelato, só está começando.