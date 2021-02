Rainha do Carnaval, Daniela Mercury comanda live especial nesta sexta-feira

Quase 40 anos na avenida, a rainha Daniela Mercury não vai deixar o carnaval passar de qualquer forma, e promete fazer os brasileiros tirarem o pé do chão, mesmo que seja cada um em sua casa. Para esta sexta-feira (12), ela prepara o “Carnaval Virtual da Rainha”, às 20h30, uma live que vai levar todo o espírito dos corredores de Salvador, para o mundo todo.

A apresentação tem a intenção de trazer na cenografia as pessoas, através dos bonecos, além de levar os espectadores para dentro do colorido da avenida, transmitindo a sensação de dançar no meio da multidão no carnaval.

“Vamos estar todos dentro de uma obra de arte de J Cunha. Eu sempre trago novidades para o trio elétrico. Já fiz uma ópera de Carnaval, ano passado teve a peça de João Falcão, sonho de uma noite de verão na Bahia, num conto de fadas lindo em cima do trio, já tive uma orquestra no meu Triatro, enfim... esse ano vai ser um carnaval diferente e vai depender de cada um entrar no meu bloco e pular do meu lado, cada um em sua casa, como se estivéssemos dançando juntos na rua”, explica Daniela.

Para embalar o corredor da folia à distância, não vão faltar as canções que consagraram Daniela uma verdadeira rainha do carnaval, como conta ela. “Vou cantar meus grandes sucessos. Será um repertório elétrico para todo mundo pular. Queria pedir aos meus fãs que se fantasiem e façam stories e posts me marcando, durante a live. Quero sentir a energia e a vibração de todo mundo. Vamos imaginar juntos o nosso novo circuito da folia. Um Circuito Planetário. É o Circuito da Rainha. Venham comigo”, convida a artista.

Se as lives caíram ou não em um lugar comum devido ao crescimento que tiveram desde o início da pandemia de coronavírus, esta não deve ser uma preocupação de Daniela, que pode ser considerada uma especialista em boas performances virtuais. A “Live da Rainha”, realizada por ela em 2020, foi eleita pelo The New York Times como uma das 10 melhores lives do mundo. A baiana foi a única brasileira na seleta lista do jornal norte-americano.

A live “Carnaval Virtual da Rainha” vai ser transmitida pelo canal de Daniela no YouTube, e também ganha outras telas por emissoras de TV abertas no Brasil e em Portugal. A live será transmitida simultaneamente pela TVE Bahia, TV Aperipe Sergipe, TV UFPB Paraíba, TV UFRN Rio Grande do Norte, TVC Ceará, TVE Espírito Santo, TVT São Paulo e a RTP Play, em Portugal. Comente pelas emissoras de TV, cerca de 50 milhões de pessoas vão receber o sinal do “Carnaval Virtual da Rainha”, além do público do YouTube.

Rainhas da Bahia

Além da celebração do Carnaval, levando alegria aos brasileiros mesmo em um momento difícil, a live de Daniela também vai marcar a primeira execução ao vivo de seu mais recente lançamento, a canção “Quando o Carnaval Chegar”, parceria com Gal Costa.

A faixa foi lançada junto a um videoclipe no último dia 5 de fevereiro, e marca o primeiro feat das divas brasileiras. Em “Quando o Carnaval Chegar”, Daniela e Gal se unem em uma homenagem alegre e emocionante a Moraes Moreira. O frevo foi composto por Daniela Mercury e produzido por Yacoce Simões, que usou guitarras baianas, além de timbres característicos dos frevos dos anos 70 e 80.

“Eu gostei muito da música. Aceitei na hora o convite para gravar a música. Daniela é um amor de pessoa. Eu gosto muito dela e o frevo é muito bacana. Achei legal ela me convidar porque é uma homenagem a Moraes Moreira, que fez ‘Festa do Interior’, gravada por mim, que foi um grande sucesso e também é um frevo, nos remetendo à lembrança dessa canção linda”, celebrou Gal Costa.

A música, já disponível em todas as plataformas digitais, teve pré-lançamento no programa Domingão do Faustão. A canção tem ainda um videoclipe no estilo que ficou marcado pelo isolamento social, a animação. Por conta do risco de gravarem um videoclipe durante a pandemia, as artistas optaram pela arte para estarem juntas também em um registro audiovisual. O filme tem um divertido roteiro bem lúdico que tem o pombo correio de Moraes, o frevo do recife, os protestos cheios de humor e ironia típicos do carnaval, e até um beijo na boca entre Daniela e Gal.

No filme, o pombo correio entrega os óculos tão característicos de Moraes a Daniela e Gal, dando início à grande festa carnavalesca. “Eu queria homenagear Moraes e também Gal porque amo os dois. Foi Moraes que deu voz ao trio elétrico. Ele que abriu caminho para todos nós. Eu chego na Praça Castro Alves e lembro de Moraes. Ele foi um revolucionário da alegria. Essa música é minha forma de agradecer a ele por tudo que ele fez. Gal ter aceitado o convite foi um sonho realizado. Passei 3 dias ouvindo Gal cantar na música e chorando. É Gal Costa, né?”, se emociona Daniela.

O vídeo conta ainda com homenagens a Marielle Franco, Elza Soares, Paulo Freire, Zé Celso Martinez, Raoni, Sócrates e Sílvio de Almeida. A direção geral do filme é de Renato Nunes, o roteiro é de Bruno Mollicone, animação de Raphaela Fernanda e Ilustração de Militão Queiroz. Na live, Daniela contará ainda com uma convidada especial, Margareth Menezes agita o trio virtual ao lado da artista.