Rafael Portugal quebra sigilo e revela primeira sister do 'BBB21'

A próxima edição do "Big Brother Brasil" estreia somente no dia 25 de janeiro, mas muitos internautas e até famosos estão especulando quem são os próximos participantes, anônimos e celebridades, da casa mais vigiada do Brasil. O comediante Rafael Portugal já entrou no clima de ansiedade e revelou nesta quarta-feira (30), nas redes sociais, o nome de um dos participantes do reality.

“Galera, acabei de falar com o Boninho. Tivemos uma baixa no time das celebridades. O Marquito não vai poder ir pro BBB e no lugar dele chamamos a psicóloga Anahy, do Casos de Família”, escreveu, no Twitter.

Galera acabei de falar com o @boninho

Tivemos uma baixa no time das celebridades. O Marquito não vai poder ir pro BBB e no lugar dele chamamos a psicóloga Anahy do Casos de Família. pic.twitter.com/AgNZlF3gIY — Rafael Portugal ☎️ (@rafaportugalc) December 30, 2020

A brincadeira do humorista rendeu muitas risadas aos internautas, que imaginaram como seria se a psicóloga de fato entrasse no jogo. Confira a repercussão:

Ela tá 120% preparada para lidar com qualquer dramalhão dos brothers and sisters — aliníssima (@lineromero) December 30, 2020

Ela vai resolver todos os problemas do povo e sou time treta, cancela! — Camii (@eucaaaamis) December 30, 2020