Rafa Kalimann passará temporada nos Estados Unidos para estudar teatro

Rafa Kalimann chegou já pousou em solos americanos. A atriz registrou a sua chegada em Nova York em alguns posts em seu Instagram. A influencer passará uma temporada no local para aperfeiçoar a sua carreira. Na noite de sábado (23), ela foi clicada no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, se despedindo da mãe e dos familiares antes de embarcar. Ela chegou a acenar para os paparazzi em sua saída.

Recentemente ela explicou os motivos da partida: "Estou de mudança agora por vários motivos. Quero estudar teatro. Preciso aprimorar o inglês. Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e nem sei se sei falar. Preciso aprender na vivência, na prática. Quero um momento para mim, sozinha. Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reencontrar. Vivi muito isso no Big Brother. Fico até o Natal. O futuro a Deus pertence. Vou para Nova York", disse.