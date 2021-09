Rafa Kalimann fala de briga com Karol Conká

Em entrevista ao podcast 'Pod Delas', a influencer conversou com as apresentadores sobre a ocasião em que ela chamou a também ex-BBB Karol de 'vazia'. Segundo Kalimann, a sua fala foi tirada do contexto. "Eu chamei ela de vazia por um momento de defesa da Thelma. Eu peço desculpas para a Karol Conká se eu machuquei ou magoei ela de alguma maneira. Não tenho a intenção de seguir com isso", disse.

No início deste ano, quando Conká esteve no Big Brother Brasil 21 e recordou com outros ex-participantes da edição passada alguns momentos do programa, houve um momento em que ela falou sobre o fato de Thelma Assis ter ganhado a edição número 20 do reality. Para a cantora, a medica não conseguia se proteger sozinha e precisou se aproximar de 'amigas brancas' (Manu Gavassi e Rafa) para vencer o confinamento.

Logo, a apresentadora do 'Casa Kalimann' saiu em defesa da amiga na rede social. "A Thelma chegou aonde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, REPRESENTOU. Esse é mérito dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha! Karol Conká é vazia!", publicou.

Rafa afirma que no momento a situação lhe causou revolta e ela se sentiu obrigação de rebater as falas da rapper.