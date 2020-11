Rafa Kalimann diz que falta ser mãe para se sentir realizada

Rafa Kalimann participou de um bate-papo para a coluna de Fábia Oliveira e falou sobre o romance com Daniel Caon, carreira, conquistas e sonhos. Ela disse que o que falta para ter a felicidade completa é um filho.

"Me falta ser mãe. Sem pressa porque eu sei que na hora certa isso vai acontecer. Eu vou me sentir muito realizada quando eu for mãe porque é um grande sonho.", disse.

Sobre o namoro, Rafa disse que não estava preocupada com rótulos e que preza por uma relação madura.

"Sim. Sempre foi uma relação madura. Tanto que nós esperamos, sem rótulos, nos permitindo para ter certeza de que queríamos ficar juntos e começar um namoro. Isso é muito sério para nós dois, que estamos sentindo essa relação, e para o público, que torce por nós e torce pela minha felicidade. Foi necessário, foi gostoso dessa maneira, com calma, com um passo de cada vez, nos conhecendo cada vez mais e nos surpreendendo cada vez mais para ter certeza de que nós queremos ficar juntos", acrescentou.