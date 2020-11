Rafa Kalimann diz que está com Daniel Caon há 5 meses: 'Evitávamos rotular'

A ex-BBB Rafa Kalimann, participante da edição 2020 do programa, não esconde a felicidade por conta do namoro com o músico Daniel Caon, oficializado na última semana durante um pedido formal com direito à superprodução. Mas em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, a influencer revelou que, na realidade, os dois já estariam juntos há cinco meses, apenas evitavam rotular o relacionamento. "Estamos juntos durante todo esse tempo e tínhamos uma brincadeira de falar que não era namoro porque nenhum dos dois tinha feito o pedido. Mas já era praticamente um namoro. Estávamos esperando o momento certo para oficializar tudo", disse Raffa.

Rafa contou que ficou bastante emocionada com o pedido de namoro feito pelo amado, que escolheu um cenário caprichado em Arraial do Cabo (RJ) para o momento, com direito a fogos de artifício, flores e uma música composta especialmente para ela. "Foi tudo lindo. Ele é uma pessoa muito bacana. Eu estou muito feliz. Ele me apoia demais e me respeita muito como mulher. Nos reencontramos no momento certo", disse.

Rafa e Daniel estiveram em um relacionamento há sete anos e desde então não haviam mantido contato. A reaproximação aconteceu por conta da participação dos dois no Big Brother Brasil 2020 (Daniel participou da Casa de Vidro e perdeu o posto no reality para o xará Daniel Lenhardt)