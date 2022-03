Rádio Mangue traz de volta ao circuito musical o bom e velho rock'n roll

Composta por quatro experientes músicos, a banda Rádio Mangue surge na cena musical paraense com o intuito de trazer às origens o bom e velho Rock’n’ Roll. Eder Jofre, Daniel Goés, Gugu e Murilo Gaioso criaram o grupo em novembro de 2021, em meio à pandemia, e buscam trazer - pela experiência de longos anos em bandas como Violeta Púrpura, Metallica Cover, Gênesis, Fazendo Arte, assim como nos staffs de Vanessa da Mata e Renato Teixeira - uma pegada mais tradicional do gênero e misturas com o ritmo.

Além dos hits consagrados no rock nacional por nomes como Capital Inicial, Jota Quest, Pitty e Barão Vermelho, os músicos também apostam em uma mix inusitado de clássicos do brega paraense em ritmo de rock’n’ roll. Eder Jofre, contrabaixista e responsável pela banda, diz que o feedback do público que os acompanha tem sido muito positivo, principalmente em relação à mistura musical que eles fazem com as "marcantes" paraenses.

O repertório inclui clássicos como ‘Traficante do Amor', 'Mentiras', ‘Ao Pôr do Sol’, ‘Minha Amiga’, ‘Eu sou Ladrão’ e muitas outras, além das autorais ‘Chorei e Agora’ e ‘Complicou’, que é inédita. O responsável afirma que o grupo tem projetos para lançar novas canções: “Estamos em pleno trabalho no estúdio fazendo muitos #bregaspoprock para ninguém ficar parado”, diz.

Neste sábado (19) a banda irá se apresentar no Nu Trapiche, às 19h. E o convite ao público vem de Eder: “Vem curtir e dançar com a Rádio Mangue!, você não vai se arrepender!"

(*Painah Silva, estagiária, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sônia Ferro)