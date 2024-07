'Quintas de Verão': banda Fruta Quente agita Belém nos pré-finais de semana de julho

A Banda Fruta Quente vai agitar as quintas-feiras do mês das férias, com as “Quintas de Verão”, que inicia nesta quinta-feira (04/7), a partir das 21h, no restaurante Porto Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém, com a Summer Night, uma festa nostálgica que recordará os velhos tempos da banda paraense. Além do grupo, o evento contará também com a presença do DJ Marcelo Paes, que promete agitar o público de diversas gerações com os ritmos que marcaram e marcam o gosto musical até os dias atuais. Os ingressos estão sendo vendidos online pelo site Amazônia Ticket e também pelo WhatsApp. Os valores variam de R$ 40 a R$ 160.

Heraldo Ramos, vocalista da banda, revelou que o projeto foi planejado com a proposta de recordar os verões dos anos 90, e agora, ganha uma repaginada, mas sem perder a essência de antes.

Ao Grupo Liberal, o cantor afirmou que o grupo está preparando “só os sucessos” para as apresentações. “Vamos tocar os grandes hits inesquecíveis dos verões de todos os tempos, um grande ‘TBT’ de quinta-feira”, acrescentou Heraldo, dizendo que os rimos serão dançantes.

Segundo Ramos, o show foi montado com uma variedade de estilos musicais, como, por exemplo, axés, dance music e músicas caribenhas. “Músicas do Roupa Nova, Rádio Táxi, Marina Lima e temas de novelas”, complementou.

JF Cowboy, o baterista da banda, destacou que o repertório do Fruta Quente sempre teve um caráter dançante. “Temos músicas como 'Babaê da Mexerica' e 'Quadrilha da Pantera' que são campeãs de execução em nossos shows. Elas fazem parte do DNA do nosso repertório e sempre são muito pedidas pelo público”, afirmou o músico.

Com uma carreira que remonta aos tempos áureos dos trios elétricos e micaretas, o baterista enfatizou a conexão da banda com os verões paraenses. "Fruta Quente nasceu numa época em que os trios elétricos proliferavam no Brasil. Estávamos sempre tocando nos sábados e domingos de julho em Mosqueiro e Salinas, nos festivais de verão que marcaram e ainda marcam a cultura local”, relembrou.

O verão é mais do que uma estação para a banda; é uma inspiração constante para criar novos momentos e experiências musicais para o público. "Sempre preparamos algo especial para o verão. Criamos momentos de luau durante os shows, interagindo diretamente com o público e trazendo uma atmosfera única", acrescentou JF Cowboy.

Para os fãs que aguardam ansiosamente as apresentações da Fruta Quente neste verão, a mensagem é clara: "Estamos preparando um repertório vibrante e cheio de energia positiva. O verão é a nossa essência, e é isso que queremos transmitir em cada show", concluiu o baterista.

Trajetória

Nascida no ano de 1990, a banda Fruta Quente tornou-se ao longo dos seus 30 anos de atuação, muito mais que um simples projeto musical, e é atualmente referenciado como o grupo em atividade e de maior destaque dentro do cenário da música paraense, onde também alcançou posição de destaque no segmento dos carnavais fora de época nas regiões Norte e Nordeste. Somando-se a isso, o grupo surpreendeu com a venda expressiva no mercado fonográfico nacional, conquistando junto a multinacional Warner Music, a gravação do seu 3º projeto no exterior, no Hart Wave Studio, em Miami (USA).

Depois de três anos da sua formação, o grupo gravou em 1993, seu primeiro trabalho autoral denominado “Fiesta”, pela gravadora Warner Music (Divisão Continental), com seu lançamento local, porém já com distribuição nacional, quebrando todos os conceitos e paradigmas não somente com relação às manifestações culturais regionais nas diversas camadas de classes sociais na Região Norte.

Em uma trajetória de ascensão, alcançando a marca de 14º lugar em vendas em todo o Brasil o novo projeto da banda chamado “Batuque”, foi totalmente produzido e gravado no Exterior (Miami – EUA), assinando novos Hits como “Batuque”, “Babaê na Mixirica” e “Só um Beijo”, o que veio não apenas ratificar, mas consolidar de vez a carreira musical da Banda.



SERVIÇO

Banda Fruta Quente apresenta ‘Quintas de Verão’

Dia: quinta-feira, 4 de julho;

Local: no restaurante Porto Ver-o-Rio, localizado Av. Mal. Hermes, 759, no bairro do Umarizal;

Horário: a partir das 21h;

Informações sobre ingressos: 91 98386-0803 e www.amazoniaticket.com.br;

Valores: mesa R$ 160 (para quatro pessoas) e ingresso individual R$ 40.