Quem foi eliminado na 'Dança dos Famosos' deste domingo (16)?

Richarlyson foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 16. Permanecem na disputa os participantes Alvaro, David Junior, Manu Bathidão, Silvero Pereira e Wanessa.

O estilo musical do dia foi a "dança cigana". A cantora Ivete Sangalo será a jurada convidada e dará notas às apresentações ao lado de Milton Cunha, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha.

O apresentador Luciano Huck explicou que a atual etapa do quadro será cumulativa ao longo de alguns programas. "Desde o domingo passado (dia 9) até a última semifinal as notas serão somadas", explicou. A grande final está marcada para 7 de dezembro.

Classificação atual da 'Dança dos Famosos'

127.4 - Silvero Pereira e Thaís Sousa 127.2 - Wanessa Camargo e Diego Basílio 127.0 - Manu Bahtidão e Heron Leal 126.7 - David Junior e Jaque Paraense 126.4 - Alvaro e Mariana Torres 126.1 - Richarlyson e Monique Santos (eliminados)