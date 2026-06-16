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Quem Ama Cuida: saiba quando começa a 2ª fase da novela com vingança de Adriana

Estadão Conteúdo

A trajetória de Adriana (Letícia Colin) em Quem Ama Cuida está prestes a entrar em um novo capítulo. Depois de enfrentar uma condenação injusta pela morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e passar anos atrás das grades, a fisioterapeuta finalmente conquistará a liberdade, marcando uma das maiores viradas da trama das nove.

A mudança não será apenas de cenário. Com a passagem de tempo prevista para as próximas semanas, o público verá uma Adriana muito diferente daquela que entrou na prisão. Mais forte, estratégica e determinada, ela deixará para trás a postura de vítima para assumir o controle da própria história e buscar justiça contra aqueles que destruíram sua vida.

Quando começa a nova fase?

Se a programação da Globo for mantida, a segunda fase da novela deve estrear em 20 de julho, logo após o encerramento da Copa do Mundo. O salto temporal mostrará que Adriana cumpriu seis anos de pena antes de conseguir a liberdade.

Do lado de fora da penitenciária, ela será recebida por pessoas que permaneceram ao seu lado durante todo o período de sofrimento. A partir daí, a trama ganhará novos contornos e passará a focar na reconstrução da protagonista.

A lista de desafetos é extensa. Adriana acredita que diversos integrantes da família Brandão tiveram participação direta ou indireta em sua condenação e pretende desmascará-los aos poucos.

O primeiro golpe deverá atingir Ademir (Dan Stulbach), advogado ligado aos Brandão. Ao descobrir um relacionamento secreto envolvendo Dora (Mariana Ximenes) e André (Henrique Barreira), a protagonista usará a informação para provocar uma crise na vida do rival, dando início à sua sequência de vinganças.

Novos conflitos pela frente

Além da busca por reparação, a nova etapa promete mexer com a disputa pelo patrimônio da família Brandão. O reaparecimento de Heitor (Renato Góes), filho desaparecido de Arthur, deve abalar estruturas e criar novos obstáculos para os principais vilões da história.

Com mais tensão, revelações e confrontos, Quem Ama Cuida deixará a fase marcada pelo sofrimento de Adriana para apostar em uma narrativa de reação e acerto de contas, colocando a protagonista no centro das principais reviravoltas da novela.

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