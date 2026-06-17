Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Quem Ama Cuida': Diná se torna principal suspeita pela morte de Arthur após atitude intrigante

A sequência ocorrerá após o julgamento de Adriana (Letícia Colin)

Estadão Conteúdo
fonte

Leticia Colin e Antonio Fagundes serão Adriana e Arthur Brandão em "Quem Ama Cuida" (Manoella Mello / Globo)

O mistério em torno da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) ganhará um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Nos próximos episódios da novela das nove, Diná (Rosi Campos) passará a ocupar o centro das suspeitas após protagonizar uma cena carregada de emoção e interpretações ambíguas.

Depois de ter seu nome citado como possível responsável pela morte do empresário, a governanta visitará o túmulo do antigo patrão e fará um pedido de perdão diante da lápide. O momento promete deixar os telespectadores ainda mais intrigados sobre o que, de fato, ela esconde.

A sequência ocorrerá após o julgamento de Adriana (Letícia Colin), que segue enfrentando as consequências da acusação pelo assassinato. Abalada, Diná levará flores ao cemitério e, aos prantos, pedirá perdão a Arthur.

Embora a cena não revele qualquer resposta concreta, o gesto será suficiente para despertar novas teorias. Afinal, o arrependimento da governanta pode estar relacionado a diferentes situações, desde uma culpa por não ter conseguido evitar a tragédia até a possibilidade de conhecer segredos que ainda não vieram à tona.

Acusação de Edvaldo ganha força

As dúvidas sobre Diná começaram a ganhar força quando Edvaldo (Guilherme Piva) passou a apontá-la como uma das principais suspeitas do caso. Convencido de que a colega de trabalho escondia informações importantes, ele chegou a sugerir que a governanta poderia ter empurrado Arthur da varanda.

A acusação provocou uma reação imediata da funcionária, mas não foi suficiente para encerrar os questionamentos. Pelo contrário, desde então, cada atitude da personagem passou a ser observada com mais atenção pelos moradores da mansão.

Outro elemento que contribui para o clima de desconfiança envolve o passado de Diná. Antes da passagem de tempo na novela, Pedro (Chay Suede) descobriu, por meio de um depoimento prestado à polícia, que a governanta nutria sentimentos pelo patrão e não via com bons olhos o relacionamento dele com Adriana.

A revelação acrescentou uma nova camada ao mistério e transformou Diná em uma das personagens mais enigmáticas da trama.

Mistério continua sem respostas

Apesar das teorias, os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto seguem apostando no suspense para conduzir a investigação. Desde a morte de Arthur, praticamente todos os personagens mais próximos do empresário já apresentaram comportamentos capazes de despertar suspeitas.

Em Quem Ama Cuida, até mesmo um simples pedido de perdão pode ser interpretado como algo muito maior e é justamente essa dúvida que mantém o público atento aos próximos capítulos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV/NOVELAS/QUEM AMA CUIDA/ROSI CAMPOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Carlos Alberto Parreira é internado no Rio após complicações de saúde

Hospital confirmou a admissão do ídolo do futebol brasileiro nesta terça-feira

17.06.26 13h23

Festival Lambateria confirma oitava edição para a tradicional sexta-feira que antecede o Círio

Consolidada como "A Festa do Círio", a oitava edição do Festival Lambateria está confirmada para 9 de outubro; em setembro, o projeto leva o balanço paraense ao Palco Global do Rock in Rio

17.06.26 11h24

GRATUITO

Com curadoria de Ismaelino Pinto, Cine CCBEU exibe clássico ‘Contatos Imediatos do Terceiro Grau’

Indicado ao Oscar e considerado uma das grandes obras-primas de Spielberg, clássico de 1977 será projetado no Cine CCBEU; ingressos devem ser retirados antecipadamente

17.06.26 9h00

PROJETO

Banda Msynck grava novo audiovisual em after party de jogo do Brasil

Um dos maiores nomes do tecnobrega paraense, o grupo se une aos fãs em Belém para gravar "Msynck na Copa", marcando a estreia da cametaense Ana Gabi como vocalista da banda

17.06.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Quem é o bilionário empresário com quem Virginia Fonseca se encontrou em Nova York

Empresária está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 e cumprir compromissos profissionais ligados ao programa Domingão com Huck

17.06.26 8h03

HOMENAGEM

VÍDEO: Oliver Tree fez 'trend da Rocinha' dias antes de morrer em acidente de helicóptero

Cantor norte-americano gravou o vídeo durante passagem pelo Brasil; imagens voltaram a repercutir após sua morte em acidente de helicóptero no RJ

16.06.26 23h05

VERÃO 2026

Verão em Marabá terá shows de Léo Santana, Pe. Fábio de Melo e aparelhagens

Programação é realizada pela Secretaria de Cultura da cidade e ocorre no núcleo Marabá Pioneira, com entrada gratuita

17.06.26 10h29

CULTURA

Barco Regatão - Tapajós: quando a cultura corre pelo rio

A partir desta sexta (19) até 1º de julho, embarcação do Pontão de Cultura Instituto Regatão Amazônia percorrerá comunidades ribeirinhas com oficinas, cineclube, exposição fotográfica e outras atrações culturais

17.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda