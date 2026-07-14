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'Quem Ama Cuida': Adriana inicia plano de vingança e deixa Ademir sem reação

Fisioterapeuta, que passou anos presa injustamente, questiona ética do advogado Ademir publicamente em "Quem Ama Cuida".

Estadão Conteúdo

14 de julho de 2026 às 12:54

( Foto: Divulgação / Globo )

A vingança de Adriana (Letícia Colin) começará a ganhar forma nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Depois de passar anos presa injustamente, a fisioterapeuta decide enfrentar Ademir (Dan Stulbach), a quem considera um dos responsáveis por sua condenação.

O primeiro confronto ocorrerá durante um evento profissional, no qual o advogado é convidado para ministrar uma palestra justamente sobre ética. Em meio à apresentação, Adriana o surpreende, pede a palavra e faz um questionamento que muda o clima do ambiente.

Em frente ao público, ela pergunta se um advogado pode fazer qualquer coisa para vencer um processo, incluindo comprar testemunhas, e acusa Ademir de tê-la condenado injustamente.

Surpreso ao reconhecer a fisioterapeuta, ele fica sem reação diante da acusação. O confronto marca o início da vingança planejada por Adriana, que promete movimentar os próximos capítulos da novela.

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