'Quanto mais falam, mais meu bumbum cresce', alfineta Andressa Urach sobre críticas de evangélicos

Andressa Urach se tornou novamente alvo de críticas do público evangélico que a segue nas redes sociais, após ter anunciado nos últimos dias o retorno ao Miss Bumbum, concurso o qual alçou à fama e agora assume como uma das sócias. As várias ofensas dos internautas vão contra as novas atitudes da empresária e o visual ousado que assumiu após ter cortado laços com a Igreja Universal.

Para rebater as ofensas, Urach publicou na manhã desta quarta-feira (24) uma foto de fio-dental, que faz parte de seu ensaio para divulgar o novo ano da competição e deixou uma legenda alfinetada aos internautas: "Quanto mais falam sobre mim, mais meu bumbum cresce".

Mesmo que tenha retornado ao concurso, Andressa claro que não sente saudade da época em que ganhou fama como vice-campeã do concurso, em 2011, ficando marcada também como uma das participantes mais polêmicas de "A Fazenda 6", em 2013.

A modelo reforçou que continua crendo em Deus, opinando sobre sexo, compartilhando experiências de uma ex dependente química, a relação do filho com seu passado e uma possível volta aos reality shows, inclusive o "BBB", ideia exaltada por ela.