QUAL TEU PAPO?: Grupo Liberal lança hoje, quarta, 09, entrevista interativa pelas redes

A partir desta quarta-feira, 09, o público que acompanha o Grupo Liberal através de suas plataformas digitais contará com mais um produto: “Qual Teu Papo?”, uma entrevista em formato de live no instagram de O Liberal (@oliberal). O projeto vai receber um artista por semana para falar sobre seu trabalho. A entrevista sempre às 13 horas das quartas-feiras a partir das 13h, ao vivo no Instagram.

O “Qual Teu Papo?” foi pensando para ser mais um canal para a divulgação do trabalho da cena cultural nas plataformas de O Liberal. “Vamos priorizar os artistas que estão lançando trabalho ou trazendo novidades. A ideia é usar a rede social como vitrine para divulgação do trabalho desses artistas, principalmente os locais. É mais uma adaptação do Liberal com as múltiplas plataformas que ele oferece aos seus usuários”, detalhou Paulo Bento, coordenador de redes sociais do Grupo.

Mais do que um canal, a entrevista em formato de live busca estreitar a relação com o público, permitindo uma maior interação com o Grupo e com os artistas.

A estreia do “Qual Teu Papo?” é nesta quarta, 09, recebendo a cantora, Rebeca Lindsay. Natural de Fortaleza, a artista mora em Belém há 15 anos. Aos 16, foi convidada para integrar a Banda AR-15, com quem emplacou vários hits e se consagrou como umas das divas do Tecnomelody. Em 2013, deu início a sua carreira solo e hoje, conta mais sobre seu novo projeto “Rebeca é Brega”.

MULTIMÍDIA – Os novos produtos do Grupo Liberal fazem parte do projeto de comemoração de 75 anos do jornal que vem investindo na produção de conteúdo multimídia para todas as plataformas e veículos do Grupo. No Instagram @oliberal, às 19 horas das terças tem o “Égua do Babado”, um programa que atualiza sobre as fofocas da semana em formato de live, sempre com um convidado. Nas quintas, tem a agenda cultural da semana, o “Rapidinha” com a sexóloga Mônica Moura que esclarece dúvidas dos internautas e o “Mediciland”, conteúdo produzido por Marcos Médici que dá dicas de onde e o que comer, além de contar um pouco da história de quem está por trás da receita.

Às segundas, 18 horas, tem o videocast “Último Lance”, que comenta os últimos acontecimentos do esporte paraense e é transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube. No segundo sábado do mês, tem o “Na Mesa com I Love”, apresentado pelo grupo I Love Pagode que mistura conversa e música e é exibido no Facebook, Instagram e Youtube de O Liberal.